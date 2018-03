Campos: “Se verá al mejor San Antonio en actitud y fútbol”

Luego de un fin de semana de inactividad, San Antonio comenzó su cuenta regresiva esperando por Monterrico de Jujuy, al que visitará el domingo en el partido de ida de los cuartos de final del Federal C.

Para la villa, que clasificó primero en su zona y estuvo sin competencia la fecha pasada, la espera se hizo larga y su jugadores tienen sed de revancha.

“Estoy ansioso porque el torneo pasado nos quedamos eliminados en la misma instancia y no queremos que nos pase lo mismo. Estamos tomando todos los recaudos, trabajando para que salga todo bien y esperamos traer un buen resultado en el primer partido”, expresó Mario Campos en diálogo con El Tribuno.

El plantel que conduce Martín Martos, candidato al ascenso, tuvo altas y bajas en la fase regular y no terminó de cumplir con las expectativas que generó: “Es la realidad del equipo, tuvimos puntos altos, partidos que se jugó un buen fútbol y otros que no jugamos a nada, suplimos la falta de fútbol con actitud y por ahí eso cambió un poco la imagen. Son cosas que no pueden pasar en los play offs porque te levantás mal una tarde y te vas a casa. Ojalá que no nos equivoquemos tanto como en la primera rueda”, expuso el mediocampista.

San Antonio cuenta con jugadores de experiencia, un punto a favor a la hora de la autocrítica. “Acá hay gente de experiencia y siempre es bueno hablar, hicimos autocrítica cada uno de manera individual y después fue grupal, se habló y mucho porque hay equipo y jugadores para jugar otro fútbol. En esta fase se verá al mejor San Antonio en actitud y fútbol”, expresó el Loro Campos con optimismo.

Está claro que en Villa San Antonio no se piensa en otra cosa que ascender, se armó un plantel competitivo para cumplir ese objetivo. “Es un linda mochila, la mayoría de los que vinieron saben que la gente está pidiendo ascenso hace 10 años y es hermoso. Tenemos esa presión, los jugadores que están aquí saben que la obligación es el ascenso. Todos están preparados y motivados, estamos convencidos que vamos a luchar por eso”, remarcó el volante.

Campos, formado en Cachorros, tiene un gran cariño por San Antonio: “Aquí fue donde despegué y me surgió la oportunidad para ir a Central Norte y jugar otros torneos, por eso estoy aquí, ojalá que le pueda devolver todo lo que me dio”, concluyó.

Se jugaría con público neutral

Los hinchas de San Antonio tendrían la posibilidad de alentar a su equipo en Jujuy frente a Monterrico el fin de semana. Si bien todavía no fue confirmado, la Policía jujeña estaría dispuesta a autorizar el ingreso de público neutral al estadio. Lo que no está claro para los dirigentes de la villa es como será la distribución de las instalaciones teniendo en cuenta que San Antonio es en uno de los clubes que convoca buena cantidad de público.