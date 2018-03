“Los vuelos directos entre Salta y Colombia están un poco más cerca”

Viajar es un placer y los viajeros gastan dinero, vayan donde vayan. De allí la importancia del turismo como actividad generadora de recursos y movilizador de la economía. Y esto lo tiene muy en cuenta Gustavo Santos, el ministro de Turismo de la Nación.

La posibilidad de viajar directamente desde Salta a alguna ciudad de Colombia será pronto una realidad, pero también es cierto que los argentinos todavía prefieren gastar su dinero, de ser posible, fuera de nuestras fronteras. A esta realidad se suma que nuestro aeropuerto ya se queda chico para la importante demanda que tiene Salta como plaza turística y las provincias vecinas se han visto favorecidas con mayores inversiones para ampliar sus terminales aéreas.

De estos temas,entre otros, conversó El Tribuno con el máximo responsable nacional del área turística que se encontraba, al momento de esta charla telefónica, en una gira de trabajo en Colombia. “Rompimos más de treinta años de parálisis de relación aerocomercial entre los dos países. A partir de ahora se podrán hacer veintiún frecuencias semanales y le hemos agregado una innovación”, adelantó el funcionario a este medio.

Ministro, ¿cuáles son los frutos concretos de su visita a ese país y en que puede beneficiar, por ejemplo, a los salteños?

Lo que acabamos de hacer es una reunión bilateral con las autoridades aeronáuticas y turísticas de Colombia. El último acuerdo bilateral tenía más de treinta años y era un absurdo ya que solo autorizaba cuatro vuelos semanales entre Colombia y la Argentina. Las posibilidades de crecimiento turísticas eran imposibles con esa frecuencia. Rompimos más de treinta años de parálisis de relación aerocomercial entre los dos países. A partir de ahora se podrán hacer veintiún frecuencias semanales y le hemos agregado un innovación: se podrán hacer siete vuelos semanales extra a destinos del interior de Colombia conectados con destinos del interior de Argentina y otros siete se podrían agregar en el próximo año, con lo cual tenemos la posibilidad de desarrollar conectividad por ejemplo entre Medellín - Salta o Cali - Córdoba o Cartagena - Rosario. Es decir, más actores en el negocio aerocomercial entre Colombia y Argentina. El objetivo es que haya más competitividad, más ofertas de asientos y mejores precios y que pueda volar mucha más gente y tener un mayor flujo turístico entre nuestros países. Hoy, Salta es uno de los destinos que tiene conectividad internacional en la Argentina. Es uno de los Hub (centro de actividad) más importantes del norte argentino. Con conexiones a Perú y el norte de Chile. Dos vías de conectividad muy importantes y seguramente van a aparecer otras ofertas. El crecimiento de Salta en el mercado de cabotaje ha sido exponencial, ha crecido tres o cuatro veces por encima de lo que tenía en 2014 o 2015.

Los turistas argentinos que salen del país han generado en enero un récord histórico de dólares que se fueron, ¿cómo se revierte esta situación?

Hoy tenemos efectivamente más turistas emisivos que receptivos. Sin embargo, el Banco Central sacó una comunicación dónde esclareció cómo se conforma esa cuenta que vulgarmente se llama turismo pero no incorpora solamente los gastos del sector. Todos los gastos de comercio electrónico están también en esa cuenta, además de todos los gastos con tarjeta que se realizan en compras al exterior, algunas son por turismo otras por importación de bienes o compra de productos que no tienen nada que ver con la actividad turística propiamente dicha. Cuando se revisan los números que dio el Banco Central, uno se da cuenta de que alrededor de un cuarenta por ciento de los números no tienen que ver con el turismo. Eso hace que la diferencia entre las divisas que ingresan y las que salen por turismo no sea tan elevada.

¿Cuáles son las proyecciones que realizan para equilibrar esas cuentas?

En 2017 tuvimos más de seis millones de turistas extranjeros y para 2018 esperamos superar la barrera de los siete millones y queremos llegar a finales del 2020 a los nueve millones. Si nosotros alcanzamos esa meta vamos a estar con una balanza comercial equilibrada.

Muchos argentinos optan por salir del país y hacer compras afuera. ¿Qué ocurre que toda vía el país es muy caro para sus propios habitantes?

Los viajes de turismo interno son, por lejos, muy superiores a los viajes al exterior. Hemos tenido en 2017 más de cincuenta millones de viajes de turismo interno y en 2017 tuvimos récord de pernoctación en los últimos quince años. Tuvimos casi veintiún millones de turistas alojados y más de cuatro millones fueron extranjeros. Esto significó cuarenta y ocho millones de pernoctaciones en hoteles durante 2017. O sea cuarenta y ocho millones de camas vendidas. Además el tercer destino más visitado en diciembre, por alojamiento, fue el norte argentino.

Si bien se están realizando obras en el aeropuerto, provincias vecinas reciben más fondos para reformar sus terminales aéreas. ¿Hay previstas nuevas inversiones para Salta en esta materia?

Las decisiones que toma el Ministerio de Transporte van de la mano de la actividad que va teniendo el aeropuerto. Se está estudiando el caso salteño para ponerlo en un plan de desarrollo por el crecimiento de la conectividad que ha tenido en los últimos años.