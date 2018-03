Caos en el semáforo para entrar al barrio Intersindical

La habilitación de una calle paralela a la avenida Ex Combatientes, desde barrio San Carlos sobre el loteo de Bancario, sin regulación de sentido, genera confusión.

Las horas pico, cuando la circulación de vehículos desde la zona sur al centro se convierte en masiva, suman ahora un nuevo riesgo. Desde hace varias semanas, los usuarios de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, desde el ingreso al barrio San Carlos y hasta el acceso al barrio Intersindical, deben poner el doble de atención.

La habilitación de una calle lateral a la avenida Ex Combatientes, ubicada sobre el barrio San Carlos y el loteo de Bancario, sin semáforos ni señalización, genera situaciones peligrosas.

En el ingreso a barrio Intersindical hay señalización de semáforos que permiten la circulación sobre ambas manos de la avenida Ex Combatientes y, además el acceso y la salida del barrio.

Pero ahora se sumó una calle lateral que no cuenta con un sentido marcado, como ocurre con la colectora que recorre el barrio Intersindical. Esta nueva arteria sale directo al semáforo, que no la incluye entre los permisos de paso. Por allí circulan camionetas, autos, camiones, bicicletas y motos que los vecinos consideran un peligro.

Alberto Jerez es un residente de la zona de profesión canillita. Pasa las primeras horas de la mañana dedicado a la venta de diarios en el ingreso al barrio Intersindical y se convirtió en un testigo clave de lo que sucede en este punto de la ciudad todos los días. "La peor hora es después de la 7.30 cuando salen todos apurados para el centro. Desde el barrio San Carlos sale un buen número de autos y aprovechan que la calle es nueva para correr", expresó el hombre, que supera lo 60 años.

Este vecino agregó que luego todo se tranquiliza hasta el medio día. Entonces se suma el regreso y el ingreso de los que van al turno tarde a trabajar o estudiar. "Los autos más o menos se respetan. El viernes dos camionetas grandes querían salir a la avenida desde San Carlos y desde el Intersindical salió un auto para ingresar a esta nueva vía. Quedó en medio de la avenida, y los que ya tenían paso por el semáforo tuvieron que esperar, para ver cómo se resolvía", agregó.

Claudia Torfe es vecina de barrio Intersindical. Vive sobre la colectora y a metros de una escuela técnica de la zona. Acostumbrada al bullicio de los adolescentes, no se molesta por el rugido de la motos que usan los jóvenes. Sin embargo, advierte que últimamente los chicos están siendo inconscientes. "Corren en contramano sobre la colectora del Intersindical, se cruzan el semáforo y se van sin mirar hacia San Carlos", contó, preocupada por lo que puede ocurrir.

Juan García trabaja en una gomería de la zona y advierte, al igual que Claudia, que puede haber un accidente grave con las motos. "Los vehículos que cruzan desde San Carlos por la nueva calle son visibles. No pasa lo mismo con las motos. Pasan volando y en una zona sin señalización. Frente a un auto tenés tiempo de frenar. Con las motos, cuando te das cuenta, ya las tenés en el parabrisas", advierte preocupado.

Un poco de historia

Esta calle estuvo varios años sin terminar. La primera etapa de la obra se inició hace más de 10 años. Había quedado inconclusa y convertía el paso en una gran laguna. Pese a su mal estado, los vecinos la utilizaban en momentos de apuro. Sin embargo, ahora que está en perfectas condiciones se volvió un tramo de circuito de carrera.

La obra, que se finalizó hace algunos meses, quedó sin señalizarse y sin marcación de sentido. Uno metros más adelante, sobre la misma mano, en el barrio Bancario, la calle vuelve a aparecer.

Es que entre San Carlos y Bancario se encuentra un loteo y un área abandonada, donde hace más de tres décadas se ubicaba una fábrica de bórax. Allí los vehículos cruzan a campo traviesa, hasta que llegan a la calle lateral del complejo de departamentos de barrio Bancario, que se conecta con la colectora de barrio San Francisco, que tiene dirección de sur a norte.

Si bien se trata de unos 300 metros de distancia entre un tramo y el otro, es un sector peligroso, a la observación de los vecinos de la zona.

"No nos quejamos de la obra. Nos quejamos de que dejen todo a medias. Hacen la calle, no le ponen sentido y esperan que los vecinos no se maten", expresó Alberto.

La obra que falta

Frente a esta situación, desde la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Salta se informó que en la mañana de ayer se destinó personal de control para que verifique lo que ocurre en esta parte de la avenida Ex Combatientes y evalúe las medidas que se pueden tomar.

Desde la oficina municipal advierten que la calle no fue habilitada en forma oficial, razón por la que no se encuentra señalizada ni incluida en el sistema de la semáforos de esta zona.