Rafael Medina, hermano de Roberto, uno de los siete salteños desaparecidos informó hoy que no les informan siquiera si sigue o no la búsqueda.

Si hay avances o no hay avances, no lo saben. Si la búsqueda sigue o no sigue, no lo saben. Si son ciertos los informes que circulan, no lo saben. Lo único cierto, según el hermano de uno de los submarinistas salteños desaparecidos el 15 noviembre, es que todavía están sumidos en la incertidumbre.

"Los familiares de los submarinistas seguimos en la misma incertidumbre", dijo esta mañana Rafael Medina, hermano de Roberto Medina, uno de los siete salteños que viajaba en el submarino ARA San Juan

"Hay quienes dicen que abandonaron la búsqueda y otros dicen que sigue. Hablando políticamente nadie dijo nada, los políticos están callados, distraidos del tema. Eso nos duele como familia, que nadie nos apoye", relató esta mañana por Radio Salta al referirse a la falta de apoyo de los distintos sectores políticos al reclamo que llevan adelante los familiares de los 44 tripulantes del submarino de la Armada.

"Estamos muy dolidos por lo que está pasando y más me preocupan mi padre y mi padre", relató y confió en que las investigaciones sigan hasta el final para saber qué fue lo que pasó y pedir que todo se sepa. "Ojalá que nuestro presidente se ponga las pilas y espero que no nos estén ocultando nada", detalló.

Además, recordó que su hermano, días antes -el 8 de noviembre- envió un mensaje a un grupo de Whatsapp de la familia en el que dijo que los "buscaba un subamarino inglés" pero que era "normal" que en la zona hubiera helicópteros y buques británicos". "No le dimos importancia a ese mensaje, pero nunca nos imaginamos lo que después iba a pasar", concluyó.