Escándalo político: ¿cuál es la pauta del Gobierno Nacional en esta red social?

El planeta sigue convulsionado estos días tras la la investigación periodística del New York Times y The Guardian, que denuncia que la red social dejó filtrar datos de 50 millones de personas para uso de propaganda electoral. Mark Zuckerberg, creador y dueño de la red social más importante del mundo no la está pasando nada bien en este contexto que llevó a que su empresa perdiera 40 mil millones de dólares en la bolsa estadounidense y considerando los procesos judiciales que pueden abrirse en su contra.

La investigación detalla cómo la consultora Cambridge Analytics aprovechó la filtración de datos, supuestamente acordada con Facebook, para afinar perfiles psicológicos de los usuarios y usarlos para la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia. Se sospecha además que esta consultora que participó del referendum del BREXIT, elección que definió que el Gran Bretaña dejara de ser parte de la Comunidad Económica Europea, usó los mismos artilugios.

Los vínculos de la empresa llegan hasta nuestro país y es posible que en los próximos días haya información al respecto. Mientras tanto, hoy el ministro del interior, Rogelio Frigerio, se deslindó de la responsabilidad de tener “trolls” o un grupo de “cibertropas”. Lo hizo en respuesta al informe de Amnistía Internacional donde da cuenta de su preocupación por los constantes ataques a la libertad de expresión en las redes sociales, en particular Twitter.

“Absolutamente no. No tengo conocimiento y no creo que exista eso en nuestro Gobierno para nada” afirmó el ministro en radio La Red y fue tajante “No leí el informe de Amnistía pero no es una política del Gobierno para nada”.

Es que para Facebook y las redes sociales este no es un buen momento, nunca antes tanta información iba a estar en tan pocas manos y todas ellas ajenas a los estados pero no a los intereses que manejan los estados. La senadora demócrata, Amy Klobuchar, exigió que Zuckerberg testifique ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos y explique allí qué sucedió con los datos de estos 50 millones de ciudadanos de los EE UU.

Existe en curso hoy una primera investigación judicial, en Massachusetts, donde la justicia quiere saber con exactitud cuál es el grado de los detalles de cada perfil que llegó a conocer la consultora.

Facebook sostiene que no entregó datos a la consultora en cuestión pero sí lo hizo al psicólogo rusoamericano Alexandr Kogan, quien había solicitado a este gigante banco de datos con la excusa de trabajar sobre fines académicos y no políticos. Según la red social, descubrió hace tres años el desvío de datos, aunque nunca suspendió el perfil ni de Cambridge Analytica ni tampoco el de Kogan.

El rol de la Argentina

El Canal 4 News del Reino Unido emitió recientemente una investigación con cámara oculta, con una investigación que se centró en la figura de Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica. Los periodistas se hicieron pasar por operadores de campaña para una elección en Sri Lanka y allí Nix les aseguró que la empresa había estado presente en cerca de 200 elecciones en todo el planeta. Brasil, México, Kenia, Nigeria son algunos de los países mencionados, al igual que Argentina, que de forma audiovisual tiene un papel no menor ya que el informe abre con escenas de nuestro país, las cuales se repiten en el medio del informe.

“Estamos acostumbrados a operar de distintas maneras, siempre en las sombras, y espero que podamos crear una larga y reservada relación con usted” afirmó Nix, luego de haber ofrecido todo tipo de servicios, desde chicas ucranianas para adosárselas a los adversarios políticos, pasando por campañas de desacreditación y calumnias en las redes hasta llegar al uso de cámaras ocultas, toda una paradoja.

De esa reunión filmada con cámara oculta por el Canal 4 News, participaron también el Director de Política Global de Cambridge Analytica, Mark Turnbull y el jefe de Data, Alex Tayler.

Turnbull contó cómo es que se hace una vez obtenida la información de los perfiles: “Sólo ponemos la información en el torrente sanguíneo de Internet, y luego sólo nos quedamos a esperar que crezca, darle un pequeño empujoncito de vez en cuando… como con un control remoto. Tiene que suceder sin que nadie sospeche que se trata de propaganda, porque una vez que alguien piensa ‘eso es propaganda’ la siguiente pregunta es ‘¿quién lo puso ahí?'”

Turnbull expresa lo que el mundo sospecha desde hace un par de años, que el algoritmo, mecanismo con el que decide qué vemos y qué no, es la parte esencial del negocio. Hoy Facebook tiene 4 mil millones de personas con perfiles en la red social, en nuestro país es el sitio número uno en visitas al igual que en toda latinoamérica.

Los números de Facebook en Argentina

Si bien por ahora nada pudo probarse de la relación de la cuestionada consultora de Cambridge Analytica en Argentina, los números de la influencia de Facebook en el país asustan. El Gobierno nacional conoce esta situación y no dudó en los últimos años en hacer allí su apuesta de pauta oficial.

Anoche, en el programa de Animales Suelos, Lucas Morando dio un informe detallado que conviene repasar para entender el contexto local de la influencia de esta red social.

Entre los puntos que detalló estuvo que en el país hay 31 millones de usuarios activos en Facebook (de una población de 43 millones) y que la cantidad de tiempo que permanecen sus usuarios conectados a esta red social es digna de dejarnos en el top ten mundial.

Sobre la pauta oficial en esta red social, aclaró que en 2017 superó los 47 millones de pesos, lejos de 14 millones de pesos que se invierten en Google y los poco más 3 millones que van para Instagram.

A continuación, el informe difundido en Animales Sueltos: