No se puede difundir más el video de la jueza que le grita a una niña

La jueza de Menores número uno, Tatiana Dip, dispuso que se deje de difundir el video en el que se ve a la jueza Claudia Güemes ordenar a los gritos que una niña vaya con su madre, mientras la nena lloraba porque no quería.

Dip hizo lugar a una medida solicitada por los asesores de Menores e Incapaces Marcelo Fernández Esteban y Claudia Mariela Flores Larsen y ordenó que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) haga cesar “en forma inmediata la publicación, difusión, reproducción por cualquier medio o difusión pública o privada de grabaciones fílmicas o noticias, datos, informaciones o imágenes que han sido o pudieran estar siendo reproducidas por intermedio de un posteo de Facebook identificado en la demanda”.

La medida, según difundió el Poder Judicial, se tomó “a fin de preservar exclusivamente el derecho a la intimidad, imagen y dignidad de la niña que aparece en dicho material”.

En la grabación se ve un procedimiento en el que la jueza de Familia Claudia Güemes intenta que una niña de cinco años, que está viviendo con su padre, vaya a visitar a su madre.

Como la nena no quiere ir con su mamá y llora, la magistrada se pone visiblemente nerviosa y grita frases como “soy la autoridad”, “me la puedo llevar por la fuerza” o “si no cumple, no va a vivir más con su papá”.

Las amenazas de la magistrada, que profundizan aún más la crisis de angustia de la nena, quedaron registradas en un video que se viralizó la semana pasada. Ahora el material no se podrá seguir difundiendo, aunque hasta anoche podía verse en los buscadores de internet.

En las imágenes no se ve a la niña, solo se escucha su llanto, pero se puede distinguir a su abuela.

“Ante la imperiosa necesidad de hacer cesar el hecho lesivo violatorio de los derechos personalísimos de la menor, resulta conveniente dictar una medida autosatisfactiva”, sostuvo la jueza Tatiana Dip.

“Cuando está en juego la protección y preservación del derecho a la intimidad, imagen y dignidad de una menor, se debe actuar con suma urgencia”, agregó.

Por el caso, la magistrada Claudia Güemes deberá enfrentarse a un pedido de jury de enjuiciamiento, un sumario administrativo en la Justicia y denuncias penales por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato.



Otro repudio

El Colegio de Profesionales de Servicio Social se sumó ayer a las instituciones que cuestionaron el accionar de la jueza Güemes, como el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Abogados y la Agremiación de Empleados del Poder Judicial.

“Los niños, niñas y adolescentes no son objetos, son sujetos de derecho que gozan por su condición de niños y personas en crecimiento, de un plus de protección”, difundió la institución en un comunicado. También expresaron que lamentan que se haya expuesto “a una niña de cinco años a una situación de violencia”.



Habló Urtubey

El gobernador Juan Manuel Urtubey afirmó ayer que le requirió a la fiscal de Estado, Pamela Calletti, que recabe toda la información necesaria sobre el caso de la jueza Claudia Güemes.

Calletti integra el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá que analizar el comportamiento de la jueza, ya que tres abogados anticiparon que presentarán un pedido para que se evalúe destituirla.

Urtubey habló del tema con FM Capital y fue cauto al opinar sobre la magistrada pero dijo que “las imágenes no la dejan en un buen lugar”. Además, destacó que la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia ya investiga a la jueza.