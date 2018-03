Orfila: "El tren de pasajeros es nuestra prioridad"

En diálogo con El Tribuno, el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, se refirió al tren de pasajeros como una de las principales prioridades dentro de su gestión.

“Sabemos sobre las dificultades que tienen los usuarios de nuestro servicio de tren, debido a la gran demanda de boletos y a la poca disponibilidad de asientos con que contamos en la actualidad, pero eso es algo que ya está siendo evaluado y esperamos dar una solución al tema a mediados de abril”, dijo el funcionario.

Es que, a diario, muchas personas se quedan sin poder subir al tren, la demanda supera ampliamente la oferta del servicio y esta situación de desazón se repite en las estaciones de El Bordo y Betania.

Ya durante los meses de enero y febrero hubo una frecuencia de prueba, que se sumó a las dos salidas tradicionales, partiendo desde Salta a las 8.30 con arribo a Güemes a las 10. “La respuesta de la comunidad fue muy satisfactoria y eso nos demostró que realmente el servicio es necesario, ahora estamos evaluando un cambio definitivo, estimo que a mediados de abril ya podremos dar a conocer las nuevas frecuencias incrementadas. Nos tomamos un tiempo porque no se trata solo de poner un tren en las vías. Debemos acomodar a todo el personal, pero lo veo como una solución también para los pasajeros de El Bordo, quienes deben viajar parados porque nunca consiguen asiento”, recordó Orfila.

Las duplas no alcanzan

El sistema de tren de pasajeros cuenta actualmente con tres formaciones denominadas Duplas, por tratarse de dos vagones con una capacidad de 60 asientos por cada uno de ellos. A esto el funcionario respondió que “vamos a traer una dupla más para poder cumplir con el incremento de frecuencias, son trenes de fabricación nacional con todas las comodidades, algo de lo que ya están disfrutando desde el mes de octubre”.

Con respecto a la inversión en el arreglo de las vías, Orfila explicó: “Estamos trabajando en arreglos de vías en otras zonas ferroviarias. Y consideramos que en el tramo de Güemes a Salta, las vías están en buenas condiciones, solo realizaremos un mantenimiento. Nos preocupan aquellos ramales que están abandonados, sin uso desde hace décadas. Tenemos más de 600 obras en marcha para recuperarlos, pero se trata de un ferrocarril con años de decadencia, trabajamos mucho elaborando un plan en el cual vamos a invertir más de 14 millones de dólares en todo el país, para regresar al ferrocarril a sus mejores momentos”.

Los tiempo de viaje

El tiempo que invierte el tren en cubrir el tramo hasta llegar a Salta, es de una hora y media a una velocidad promedio de 40 km por hora. Ese tiempo de viaje podría disminuirse considerablemente si se aumentara la velocidad de desplazamiento teniendo en cuenta el buen estado de las vías. Sin embargo, de acuerdo a las especificadores de Orfila, en este sentido no habrá cambios.

“Para poder circular a una velocidad mayor no solo es necesario contar con buenas vías, debemos tener en cuenta otros factores como el estado de los pasos a nivel, la presencia de animales sueltos, la presencia de personas que caminan por las vías, pero es un tema que todavía no vamos a tocar. Aún hay otras prioridades”.

El precio del boleto no ha variado desde hace siete años, cuando se realizó el primer viaje y su costo permanece en $ 7. Al respecto, el titular de Trenes Argentinos dijo que “la tarifa es un tema social. Seguramente se irá acomodando y en la medida que se mejore el servicio tendrá alguna recomposición, pero será en forma paulatina. Tenemos un fuerte compromiso de apostar al ferrocarril y por esa razón estoy acá conversando con los empleados y la gente, tengo entendido que es la primera vez que un presidente de la empresa ferroviaria se presenta en esta zona”, finalizó Marcelo Orfila.