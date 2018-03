Un abusador serial atacó a embarazada y a una estudiante

Una embarazada y su niña de 4 años fueron víctimas de manoseos impúdicos e insinuaciones sexuales de autosatisfacción de un sujeto conocido en la localidad de Campo Quijano, donde ya fue denunciado varias veces por acechar a mujeres de todas las edades y a cualquier hora del día en los barrios de la zona sureste.

Este miércoles al mediodía, el hombre, luego de escapar de la agresión sexual contra la mujer y su pequeña hija, arremetió contra una adolescente de 17 años en la misma zona, a quien la toqueteó en sus partes íntimas.

El sujeto -a quien en el pueblo califican de degenerado- fue detenido horas más tarde por personal de la comisaría de Campo Quijano, en cercanías de su vivienda, ubicada en la misma zona en la cual comete sus ataques. El acusado fue identificado como Guillermo Chaparro, de 30 años.

El relato

"Se bajó los pantalones y comenzó a masturbarse delante de nosotras, luego nos manoseó y en el forcejeo me quiso sacar a mi nene, empecé a gritar, pero el sujeto seguía haciendo esas cochinadas. Como pude levanté una piedra del suelo, y se la arrojé", describió la mujer.

A pesar de la resistencia, el sujeto no cesó en su pervertido ataque. "Se me tiró encima y me toqueteó", contó la víctima. Ella fue atacada en el barrio El Sol, que colinda con otros barrios muy populosos de Quijano. Allí está el sector de establecimientos educativos del pueblo, un secundario, una escuela primaria y la técnica.

Todos pareados y en la misma cuadra. A metros está una parada de colectivos de Saeta, en donde la mujer estaba siendo atacada por este sujeto.

Al momento del ataque, la unidad de transporte de pasajeros que realiza el recorrido urbano, pasaba por el lugar. Entre gritos, llantos y forcejeos, el hombre huyó de la escena. En su escapada al no ser perseguido, con toda impunidad volvió a atacar a otra víctima. En este caso fue una adolescente de 17 años, estudiante del secundario.

A media cuadra de su escuela, la menor estaba yendo a su establecimiento educativo, Chaparro la manoseó mientras la jovencita se resistía, pero el sujeto la soltó porque advirtió la presencia de jóvenes en la cuadra.

La joven dio aviso a sus padres de lo ocurrido y se dirigieron a la comisaría 108 a realizar la denuncia de lo ocurrido. En ese instantes, la otra víctima de Chaparro relataba los sucedido minutos antes en el mismo barrio de Campo Quijano.

"Me cuentan que este hombre ya tiene antecedentes; debo pasar a mi hogar por el mismo lugar donde fui atacada, espero que no quede en libertad. El ataque fue a plena luz del día. Y haciendo lo que hizo y todavía queriendo hacernos daño. La Justicia debe actuar, este hombre no es normal", denunció la mujer embarazada.

El denunciado al ser detenido en la tarde negó los hechos que se le imputan. Fue trasladado a alcaidía en Ciudad Judicial bajo la carátula de abuso sexual simple. Al parecer el atacante tiene antecedentes de la misma índole. Pero elude las acusaciones con reportes psiquiátricos que aseguran que él padece de desequilibrios mentales.

Al cierre de la jornada, los familiares de las víctimas se enteraron que fueron denunciados por parientes del indicado como abusador con la excusa de que "él es la víctima de esta patraña acusación".