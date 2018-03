Urtubey sobre la liberación de Zannini y D' Elía:  "a lo mejor nunca correspondía haberlos detenido"

El gobernador Juan Manuel Urtubey, dijo hoy que "a lo mejor nunca correspondía haberlos detenido" a los ex funcionarios kirchneristas Carlos Zannini y Luis

Señaló que "el instituto de la prisión preventiva es de excepción" pero "muchas veces se usa con una connotación diferente", con la "lógica de la culpabilidad o inocencia".

"Técnicamente, en términos procesales, a lo mejor nunca correspondía haberlos detenido" a Zannini y D' Elía, afirmó Urtubey a la radio Mitre.

El ex secretario de Legal y Técnica y el ex subsecretario de Vivienda y Hábitat, Carlos Zannini y Luis D'Elía, respectivamente, fueron liberados el sábado, luego de permanecer 107 días detenidos en la causa que investiga el pacto de entendimiento con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de

Kirchner .

"El principal problema es ir viendo los pasos procesales con la lógica de la culpabilidad o inocencia. Cuando hay preventiva, automáticamente son delincuentes cuando los detienen y cuando los liberan es un escándalo", apuntó Urtubey.

Advirtió que hace falta prudencia para no generar "ni expectativa ni desánimo" ya que "todo recae en mayor desprestigio del Poder Judicial".

En este sentido, mencionó que en su provincia se modificó el Código Procesal Penal, con lo que logró llevar a 90 días los pasos procesales en vez de "tardar décadas", en referencia a lo que ocurre en la Justicia federal.

"Hay que modificar el sistema", dijo el gobernador.

"Si vos estás imputado por un delito, te detienen, y luego se demuestra tu inocencia, y ahí aparece otra demanda al Estado", puntualizó.