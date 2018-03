Messi y Romero, titulares ante España

El entrenador Jorge Sampaoli probó este domingo el equipo de la Selección argentina que pondría el próximo martes frente a España, en el segundo amistoso de la gira europea, en el cual reaparecerá el astro Lionel Messi.

El elenco nacional tuvo su segunda práctica en el predio del Real Madrid donde Sampaoli ensayó con un elenco en el cual el jugador del Barcelona fue de la partida mientras que además estuvieron Marcos Rojo y Javier Mascherano.



El técnico dispuso un equipo con un esquema 4-3-2-1 en el cual Mascherano fue el mediocampista central, mientras que por la derecha colocó a Giovani Lo Celso y en el sector izquierdo jugó Ever Banega. En tanto, Messi también fue parte del equipo y delante de él Sampaoli puso a Cristian Pavón por la izquierda, y Gonzalo Higuaín fue el único referente de área.

Los once para Sampaoliante Espña son: Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Ever Banega; Lionel Messi, Cristian Pavón y Gonzalo Higuaín.

Messi realizó una serie de ejercicios de calentamiento y rondas en uno de los campos del centro de entrenamiento del Real Madrid para luego ser parte del once titular.

El entrenador aún no confirmó el conjunto que jugará el martes ante España en el estadio Wanda Metropolitano (del Atlético Madrid), a las 16.30 de Argentina, pero es un hecho que volverá Sergio Romero al arco y seguirá Nicolás Otamendi en la defensa.

Argentina no podrá contar con Ángel Di María, quien abandonó la concentración de la Selección argentina tras sufrir en el partido ante Italia “una mialgia en la cara posterior del muslo derecho” y esta baja se suma a la de Sergio Agüero, quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda.