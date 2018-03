Central Norte cayó con UVT y el sueño se esfumó

Unión Vecinal Trinidad le quitó el sueño de llegar a las semifinales de la Liga A2 de vóley a Central Norte, tras ganarle este domingo en Formosa por 3 a 1, pese a que el cuervo arrancó ganando el partido, pero el representativo salteño fue de mayor a menor y se quedó sin nada.

El conjunto azabache disputaba el último partido del cuadrangular, en la zona G, tras una victoria y una derrota, por lo que debía ganar si es que pretendía avanzar a la instanCcia previa al ascenso.

Los dirigidos por Luis Testa arrancaron muy bien ante un rival que ya conocían, por haberlo enfrentado en la fase regular, y se llevaron el primer set por 25 a 19. La victoria parecía encaminarse, pero no fue así, porque los sanjuaninos lo dieron vuelta.

Fue de mayor a menor porque en el período inicial el cuervo mostró su mejor versión y le hizo un partido incomodo a UVT, pero en el segundo cuarto, Central comenzó a desdibujarse.

Es que en ese tramo específicamente, el conjunto de Salta jugó decididamente mal, en uno de sus peores sets de la temporada y Unión Vecinal Trinidad notó que podía llevarse el empate y posteriormente el triunfo. Fue un contundente 25 a 11, donde el azabache sintió el impacto y no pudo recuperarse del todo para salir a flote y pelear la clasificación.

En el tercero, el azabache tuvo pasajes de buen vóley, pero otra vez los sanjuaninos comenzaron a marcar el rumbo del partido para dar vuelta el partido y llevarse el set por 25 a 22. UTV consiguió un importante 2 a 1 en el marcador para definirlo en el siguiente y no forzar a un quinto y definitivo período.

En el cuarto, sin embargo, Central intentó imponerse y de hecho le sacó varios puntos de ventaja a los cuyanos. El cuervo se encaminaba a un empate parcial y definirlo con el cuchillo entre los dientes en el último set, pero no era el día de los salteños, porque UVT se comenzó a acercar, lo empató y después dio vuelta el parcial. Fue un mazazo, el definitivo, para que los dirigidos por Testa no se recuperen más y finalizar abajo 25 a 20. El sueño se acabó, se esfumó.

Con la frente en alto

Central Norte finalizó su tercera temporada en la Liga A2 de vóley, la segunda más importante del país.

Tuvo una gran temporada regular, donde finalizó segundo cosechando grandes resultados tanto en Salta como en condición de visitante.

Luego, el cuervo integró el cuadrangular de la fase anterior con San Lorenzo, Paracao y Tucumán y Gimnasia, en la Ciudad de Buenos Aires, donde pudo clasificar como mejor tercero.

Esta vez, en Formosa, le ganó a Policial, el local, por 3 a 0, pero el sábado cayó con Ateneo de Catamarca (3 a 0) y anoche volvió a perder, por 3 a 1, para despedirse con la frente en alta.