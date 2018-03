Familiares de los soldados muertos en Malvinas: "No se puede repatriar lo que ya está en la patria"

La presidenta de la Comisión de los Caídos en Malvinas, María Fernanda Araujo, afirmó hoy en el aeropuerto de Ezeiza que los cuerpos de los soldados argentinos enterrados en Darwin "ya están en la Argentina", y que "no se puede repatriar lo que ya está en la Patria".

"Es una decisión de cada familia, pero ellos son nuestro último mojón de soberanía. Ellos no van a venir a la Argentina porque ya están en la Argentina", sentenció Araujo quien, por primera vez en 36 años, pudo arrodillarse hoy frente a la tumba de su hermano, junto a su madre e hija.

De la conferencia, que tuvo lugar en el salón Malvinas Argentinas, participó también un grupo de familiares de soldados argentinos enterrados en las Islas, e identificados el año pasado; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación; y un representante de Eduardo Eurnekian, encargado de financiar gran parte del viaje de los 248 argentinos que hoy viajaron a las islas.

"Este viaje significa cerrar la herida de la espera, pero es el comienzo de una etapa nueva, algo maravilloso sobre lo que tenemos que seguir trabajando para que siga sucediendo", advirtió Araujo.

Entre los presentes estaba también Sergio José Aguirre, hijo de Miguel Aguirre, voluntario de la guerra de Malvinas, quien a los 52 años murió en combate; recién el año pasado Aguirre supo que su padre estaba enterrado en el cementerio de Darwin.

"Me pasé 36 años pensando que el cuerpo de mi padre estaba en el mar. Hoy fue la primera vez que fui a las Islas y cuando me duerma esta noche voy a sentir mucha paz", afirmó el hijo del excombatiente, que caracterizó al viaje como "un gran logro de todos".

"Diálogo y paz"

"Esto demuestra que cuando los argentinos nos unimos en paz, y con diálogo, se consiguen muchas cosas importantes. Doy gracias por el respeto y el acompañamiento de todo el pueblo argentino", expresó emocionado.

Ahora, el objetivo de los familiares, según varios testimonios, es que el de hoy no sea un viaje excepcional, y que aquellos que hoy no pudieron viajar a ver a sus seres queridos, puedan hacerlo en un futuro próximo, con la reapertura de los vuelos a las islas.

"El momento que vivimos hoy se va a quedar por siempre en las memorias y lo único que pedimos es que haya más viajes para las madres que no pudieron viajar. Por eso, lo que más queríamos (en Darwin) era hacer las cosas lo mejor posible para fortalecer la confianza y que todos podamos volver", aseguró Araujo.

A su turno, el secretario de Derechos Humanos afirmó que este viaje marca "un nuevo capítulo en la historia de Malvinas", y que esperaba que "esto sirva para que la gente pueda aprender de las imágenes de un cementerio colmado de amor".

Respecto de los 31 cuerpos que aún no fueron identificados, el funcionario dijo que seguirá el proceso ya que se trabajará para lograr más pruebas y para que más familiares se sumen a dar su ADN y poder tener toda la nómina.

"Esto comenzó durante el gobierno anterior, pero lo que celebramos aquí es la concreción de una demanda histórica. Así que es un honor para quienes lo merecen y para los que se comprometieron para que esto sea una realidad", cerró Avruj.