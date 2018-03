Escándalo en la Casa Blanca: Actriz porno habló sobre los encuentros sexuales con Donald Trump

La actriz porno, Stormy Daniels, habló durante una entrevista grabada con Anderson Cooper en el programa de televisión "60 minutes", sobre la supuesta amenaza que cayó sobre ella por las relaciones sexuales que tuvo con el actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Refirió que ella y Trump, se conocieron durante un torneo de golf de famosos celebrado en California en el 2006, prolongando su relación hasta el siguiente año. Posteriormente, en el 2016, cuando el mandatario estadounidense se encontraba en la política de su país, Daniels fue contactada para mantener su silencio a cambio de una gran cantidad de dólares.

En la entrevista transmitida anoche, por CBS, la actriz de cine para adultos se negó a responder si tenía pruebas sobre su romance con Trump, pues aseguró que fue amenazada, luego de que en 2011 se disponía a vender la historia por 15 mil dólares; refirió que fue Michael Cohen, abogado del ahora mandatario, quien le exigió que guardara su silencio, esto pese a que Daniels nunca recibió el dinero acordado por su silencio.

La actriz dijo que estaba con su hija pequeña en un estacionamiento alistándose para ir a una clase de acondicionamiento físico, cuando un hombre se le acercó y la intimidó.

"Un hombre se me acercó y me dijo: 'Deja a Trump solo. Olvídate de la historia'".

"Y luego se inclinó, miró a mi hija y dijo: 'Es una hermosa niña. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre'. Y luego se fue ".

'Él sabe que digo la verdad'

Asimismo, Daniels detalló cómo se dio el encuentro con Donald Trump la contar que él le mostró una revista con su cara en la portada.

"Y yo dije algo como, 'Alguien debería tomar esa revista y azotarte con ella'", dijo.

"No creo que nadie haya hablado con él de esa manera, sobre todo, ya sabes, una mujer joven que se parecía a mí". "Y dije, ya sabes, 'Dame eso', y solo recuerdo que dijo: 'No lo harías'. 'Entrégalo'. Y así lo hizo, y yo dije como, 'Da la vuelta, quítatelos' ".

"Así que se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones —ya sabes, tenía ropa interior y esas cosas— y le di un par de palmadas", dijo, y agregó que a partir de ese momento Trump "fue una persona completamente diferente".

También recordó que al cuestionarle a Trump sobre Melania, éste simplemente se negó pero sí habló de Ivanka y hasta la comparó con ella.

"Dijo como, 'Wow, tú, eres especial. Me recuerdas a mi hija'. Ya sabes, él decía cosas como, 'Eres inteligente y hermosa, y una mujer a tener en cuenta, y me gustas. Me gustas'".

Más tarde, Stormy Daniels y Donald Trump tuvieron relaciones sexuales sin protección, a pesar de que, según la actriz, ella no se sentía atraída por el multimillnario.

Antes de la emisión de la entrevista, el Presidente y la Primera Dama han optado por estar en diferentes estados. Trump regresó a Washington desde Palm Beach anoche, mientras que Melania Trump permanecerá en la Florida en un receso de primavera previamente programado, dijo su director de comunicaciones.