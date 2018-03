Alejandro Fantino, sin piedad contra los jugadores y Sampaoli

‘Es muy interesante esto de los directores técnicos de fútbol, en este caso Sampaoli, cuando quieren escribir los ensayos de Montaigne. Y los tipos dirigen fútbol; le quieren dar una vuelta de tuerca filosófica. Hay 11 tipos corriendo atrás de un cuero inflado, y le quieren agregar el sofismo. Dirigís fútbol‘, comenzó su descargo Fantino.

Luego, el conductor direccionó el blanco en Sampaoli y a partir de allí elaboró un discurso explosivo que abrió el debate, en el que conectó la cercanía del Mundial con la, según su óptica, lejanía de la Selección con el público. Y también con el tratamiento periodístico de los medios argentinos a las estrellas de la celeste y blanca.

‘Está bueno que saques un libro faltando poco para el Mundial -insistió en la inminente publicación del Zurdo de Casilda-. Hay varios que sacaron libros. Guardiola, el método Guardiola. Hasta te lo banco, el tipo le cambió la cara al fútbol, con una manera de entrenar, de vivir. Te lo saca Menotti, generó un rupturismo; te lo saca Bilardo, generó un rupturismo. Pero Sampaoli... Prefiero leer el de De Paoli‘, sentenció. ‘Me ponés ’Latidos’, de Rodolfo De Paoli, y me ponés ’Arritmia’, el de Sampaoli, te juro por Dios, compro a De Paoli‘.

‘Lo único que me gusta y me calienta es Boca. No me importa nada. Lo digo al aire, sépanlo, ojalá sean campeones del mundo, así le dan un Mundial a Messi, lo que quieran. Pero me interesa Boca y la Copa Libertadores‘.

‘No me interesan Sampaoli, Messi, Di María, la mujer de Di María, Chiquito Romero... Los voy a analizar, pero me interesan Boca, River, los equipos de acá. Todos estos pibes europeos que no les interesa venir acá, vivir acá... Son prestados, europeos. Estoy tan lejos como toda la gente lo está. No me moviliza nada. Me interesa mi equipo, ir a la Bombonera, comer una pizza cerca de la cancha, ver si Benedetto la mete, cómo juega Tevez, Barrios...‘.

‘La culpa de que estos pibes se crean estrellas mundiales es del periodismo. Cuando me di cuenta de que para tener notas hay que practicar felatios, dejé de hacer periodismo deportivo‘.

‘No es que me da lo mismo, quiero ganarlo el Mundial. Pero no es que me voy a cagar a trompadas con un linyera para tener una nota‘.

‘Batistuta, dos Copas América con la Selección, está levantando un gordo en TV para una publicidad. Ruggeri, mito de la selección, trabaja en TV, camina cinco cuadras y lo pueden saludar dos personas. A Burruchaga, autor del gol más importante de la Selección, no lo saluda nadie. Y ese es ídolo, no Fideo Di María, que no le ata los cordones a Burruchaga‘.

‘Messi es el mejor hoy, aunque para mí nunca va a ser el mejor, el mejor siempre será Diego Armando Maradona, que jugaba en una época en la que no había Play. Maradona es el más grande, Messi, el segundo. Si Messi sale campeón del mundo, va a tener que hacer un gol gambeteando a media Inglaterra, uno con la mano, para ser como Diego‘.

‘Messi va a seguir en el planeta Messi, pero hay que decirle al resto de los jugadores, a Fideo Di María, a Mascherano, así sean campeones del mundo, en 10 años no les van a dar bola ni los perros‘.