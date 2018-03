Valdecantos: “En el tenis hay que saber jugar y tener dinero”

A mediados de mes, Nicolás Simkin jugó la final de un torneo Grado 1 en Mendoza en la categoría 18 años y los referentes del tenis salteño lo festejaron como un título. Es que, según contaban, desde la época de jugador de Ignacio Valdecantos, quien en la actualidad tiene 41 años, ningún salteño llegaba a esa instancia. Ayer, El Tribuno dialogó con Nacho, uno de los mejores tenistas que tuvo la provincia y si bien mencionó que entre él y Simkin, Maximiliano Arce fue otro joven que logró destacarse.

¿Qué te genera haber sido uno de los pocos jugadores que logró destacarse en el tenis salteño?

Creo que llegar a una final o ganar un campeonato nacional no es sencillo. Tiene su logro, su valor. Pienso que estamos escasos en Salta de cantidad chicos porque salen salteados. Entre mi época de jugador y la de Simkin, estuvo Maximiliano Arce, pero siempre hay un vacío en el medio. Obviamente, ahora hay buenos proyectos como Juan Martín Jalif, Tomás Rengel o Alejandro Orihuela, pero siguen siendo pocos.

¿Por qué creés que el tenis salteño no logra un salto de calidad?

Se debe a la carencia que tenemos en base a estructuras. No tenemos centros de entrenamientos para que salgan más chicos. Por mi experiencia puedo decirte que la gente no está preparada para armar un centro de entrenamientos donde los chicos se contagien entre ellos y que estén bien rankeados a nivel provincial. La gente acá piensa que si el chico juega bien, no tendría que pagar un entrenamiento. Además, todos los profesores se vuelcan a buscar cantidad de chicos y que sea mas recreativo y por ahí se deja de lado la competencia. Los que son buenos, lo son por mérito propio, no por un trabajo.

¿En tu época también pasaba eso?

No. Nosotros tuvimos camada de jugadores muy buenos como los hermanos Caprotta, los Mardones, Alderete, José Carlos Valle y yo, entre otros. En su momento, muchos estuvieron en los primeros lugares del ranking nacional debido a eso. Ahora, como dije, me conviene tener diez chicos y no uno o dos. Si tengo un chico no me representa económicamente, me conviene tener diez, pero hay que tener infraestructura y tampoco la tenemos.

¿El talento siempre tiene que ir acompañado de lo económico?

En el tenis hay dos clave: saber jugar y tener dinero. Es un deporte que, si lo querés hacer a nivel profesional, es muy costoso porque hay que viajar mucho y entrenar. Hay dos caminos. Uno es que tu familia realmente te apoye y la otra parte son los sponsors que nunca están. La carrera del tenista es así. Hay que tener tiempo, dinero y no tenés dos oportunidades en un mismo torneo. Es bastante ingrato. De repente vos participás en un Grado 1 y detrás de eso hay que estar dispuestos a saber lo que puede pasar.

¿Te costó mucho esfuerzo económico viajar?

Por suerte era diferente el sistema. Se viajaba más en delegaciones y si perdías, debías esperar hasta el final del torneo para volver.

¿Cuáles fueron los rivales más duros que enfrentaste?

Jugué contra Agustín Calleri, Guillermo Cañas y otros. Uno muy bueno a nivel internacional era el sueco Magnus Norman. Después entrené bastante con David Nalbandian.