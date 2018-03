Impacta la cantidad de víctimas en accidentes

En lo que va del año, un total de 51 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Lo que más impacta, es que de ese total, 39 (un 76,4%) viajaban en motocicleta.

Raúl Padovani, titular de la organización Pavicei ( Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), mostró preocupación por estas cifras, y aseguró que es necesario un cambio urgente de actitud por parte de los conductores.

Padovani detalló la forma en que murieron los motociclistas. "De los 39, son 14 los que fallecieron tras chocar con otro vehículo, otros 8 por caídas o movimientos bruscos que terminaron en derrape, otros 7 impactaron contra otra moto, la misma cantidad impactó contra postes y árboles, uno contra un vehículo estacionado, otro por sobrepasar un colectivo y un último impactó contra un animal", dijo.

Padovani se mostró alarmado por la cantidad de motociclistas muertos en situaciones llamativas: choque con un poste, con otra moto y en caídas. Contó que casi todos iban sin casco y que entre los fallecidos hay dos menores de edad.

"En estas muertes hay imprudencia. Si los motociclistas llevan el casco puesto tienen un 85% de salvarse en un choque", sentenció.

Además, afirmó que en 2017, a esta altura del año, eran 49 las víctimas fatales, y de esas 23 eran motociclistas.

En la ciudad

De los 51 muertos en accidentes, un total de 17 (33,3%) son en Capital y 34 (66,6%) en el interior. Según Padovani, otros años, estas cifras eran: 85% en el interior y 15% en la ciudad.

De las 17 muertes ocurridas en la ciudad, un total de 15 fueron de motociclistas. De acuerdo a lo que se informó desde la Subsecretaría de Tránsito municipal, 8 de los fallecidos estaban sin casco.

"La mayoría estaba alcoholizado. Este es un factor importante, porque el alcohol está presente en casi todos los siniestros viales fatales", señalaron desde esta repartición municipal; al tiempo que destacaron que por esa razón intensificaron los controles en las calles.

Sin alcohol

"En su momento decíamos que la clave era la tolerancia cero a la hora de conducir, y no estábamos tan errados. Hay varias provincias que hoy en día se adhirieron", señaló Raúl Padovani.

La hija del también director de la AMT falleció víctima de un ebrio al volante, es por eso de su insistencia. Esta situación lo marcó en su vida y en la actividad que realiza desde ese momento.

"Muchas víctimas de accidentes de tránsito murieron por culpa del alcohol que no bebieron", aseguró Padovani.

Otro punto en el que ahondó es que en la clave en este tiempo sería controlar el uso del caso, pero esto no se está realizando.

"Antes había más controles en el expendio de combustible a quienes tenían casco. Esto se profundiza en el interior, donde no se controla y hay muchas motos. En esos lugares solo funcionan los controles cuando va la Policía Vial", dijo.

“Los padres debemos ser responsables”

Raúl Padovani, titular de Pavicei que perdió a su hija en un siniestro vial, reconoce que ella viajaba sin casco el día que tuvo el accidente y fue impactada por un chofer ebrio.

“Los padres debemos ser responsables y no darles cualquier vehículo a nuestros hijos. Se deben medir los peligros”, señaló.

Y también abogó porque la gente cambie su actitud a la hora de manejar.

Por último, recomendó que se debe conducir a la defensiva, andar un poco más despacio, respetar las velocidades permitidas y evitar situaciones como circular en una moto por una ciclovía.

Controles

En la ciudad se está haciendo un intenso control a los motociclistas, pero por ahora esto parece que no alcanza.

Desde de la Subsecretaría de Tránsito informaron que solo en esta semana retuvieron unas 110 motocicletas en distintos controles que se hicieron. Las faltas se repiten: falta de casco, falta de documentación y exceso de pasajeros, lo que se transforma en un peligro.

Sobre este último punto, de que en algunos momentos van familias enteras en las motos, el subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, señaló: “Vemos que la gente no cumple con las normas de tránsito. Somos responsables de salvaguardar la vida de las personas, no atacamos a los más débiles porque no esto un problema social, sino cultural”.

Ayer, El Tribuno publicó un informe en el que se advierte el riesgo latente que corren los peatones en la capital salteña por el constante incumplimiento a la normas de tránsito de los conductores y también de los transeúntes.