Estados Unidos y Rusia, acusados por la matanza de civiles en Siria

Ataques aéreos de Rusia y la coalición liderada por Estados Unidos causaron muertes a gran escala de civiles en Siria el año pasado, mientras que el gobierno sirio perpetró ataques ilegales en el bastión rebelde de Guta Oriental, dijeron el martes investigadores de crímenes de guerra de la ONU.

Asimismo, combatientes de Estado Islámico y otros grupos insurgentes cometieron crímenes de guerra, incluidas ofensivas letales contra civiles y su utilización como escudos humanos, afirmaron los investigadores en su últimos reporte, que cubre seis meses, hasta el 15 de enero.



Durante este periodo, "las víctimas del conflicto sirio han sufrido mucho, ya que la violencia reescaló hasta nuevos máximos en todo el país", indicó la Comisión de Investigaciones de la ONU. "Las fuerzas del gobierno (sirio) siguieron usado armas químicas contra grupos armados en Guta Oriental", agregó.

Entre otros hallazgos clave, aseguró que un ataque aéreo de "un avión ruso de ala fija" que usó armas no guiadas impactó el pasado noviembre sobre un mercado, matando al menos a 84 personas en Atareb, al oeste de Alepo, en una "zona de desescalada" declarada por Rusia, Irán y Turquía.

No halló pruebas de que el ataque ruso estuviera dirigido de forma deliberada contra el mercado, pero señaló que "podría equivaler al crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados resultantes en muertes y heridas a civiles", la primera vez que se implica de forma explícita a Moscú en posibles crímenes de guerra.

Además, tres ataques de la coalición liderados por Estados Unidos en una escuela cerca de Raqa en marzo de 2017 acabaron con la vida de 150 residentes, unas cinco veces más de lo reconocido por el Pentágono, que dijo en su día que habían muerto decenas de militantes y no civiles.

Los investigadores de la ONU no hallaron pruebas de la presencia de combatientes de Estado Islámico en el lugar y dijeron que la coalición liderada por Washington violó la ley internacional al incumplir su tarea de proteger a los civiles.

El reporte está basado en 500 entrevistas confidenciales realizadas con víctimas y testigos en el extranjero o en Siria a través de redes sociales. El gobierno sirio nunca ha permitido la entrada del equipo al país.