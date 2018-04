El Gobierno minimizó la caída de la estación espacial china

El Ministerio de Seguridad de la Nación recomendó ayer que los edificios son los lugares más seguros ante la posible caída, pero con baja peligrosidad, de restos de la estación espacial China Tiangong-1 prevista para hoy, domingo de Pascuas.

En este marco, la Secretaria de Protección Civil de la cartera nacional precisó a través de un comunicado que "es poco probable que los fragmentos causen daños de edificios, por lo que se consideran más seguros que los lugares abiertos. Sin embargo, es recomendable mantenerse alejado de ventanas y puertas de vidrio".

Asimismo, aclaró que "dentro de los edificios, los lugares estructuralmente más seguros para posicionarse durante el eventual impacto son, para los edificios de ladrillo, debajo de las bóvedas de los pisos inferiores y de las puertas insertadas en los muros de carga".

Y para los edificios de hormigón armado, "cerca de las columnas o cerca de las paredes", añadió.

Los fragmentos pueden ser pequeños, poco probables de ser vistos antes del impacto, o grandes, que son los que podrían sobrevivir y contener sustancias químicas corrosivas.

En este sentido, se recomendó a "cualquier persona que vea un fragmento, que no lo toque y se mantenga a una distancia mínima de 20 metros, informando de inmediato a la autoridad policial local o a la fuerza federal más próxima".

La información acerca del posible reingreso a la Tierra de fragmentos de la estación espacial china, remitida al Ministerio de Seguridad por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), expresó que si bien los peligros son bajos, "el fenómeno existe".

El Ministerio de Seguridad añadió que "el riesgo para nuestro país es ínfimo porque todo el territorio continental argentino es el 0,35% de la superficie del planeta que puede ser impactada por fragmentos de la estación espacial".

De acuerdo con la trayectoria calculada, el reingreso de los fragmentos "se producirá en una franja de nuestro planeta comprendida entre los paralelos de 44§ norte y 44§ sur, abarcando una extensión de continentes y océanos que, en el continente americano va desde las cercanías del límite entre Canadá y los Estados Unidos y la Península Valdés o entre España y Sudáfrica".

Sin control

La estación espacial china Tiangong-1, sin control desde 2016, debía reingresar entre ayer y hoy a la atmósfera terrestre como una bola de fuego y sus fragmentos podrían caer en la Argentina. Así lo advirtió la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad a partir de datos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

"Se advierte que los peligros son bajos, pero que el fenómeno existe. Por la distribución de océanos y masas continentales, en el hemisferio sur, donde se ubica nuestro país, es más probable que los fragmentos caigan en el mar", informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado difundido ayer.

Poco riesgo

La primera estación espacial del Programa de Ingeniería Espacial Tripulada de China, Tiangong-1 o Palacio Celestial, un laboratorio experimental, fue lanzada el 30 de septiembre de 2011 desde Jiuquan, China. Estaba previsto que la nave efectuara un reingreso controlado hacia el final de su vida útil, pero dejó de funcionar en marzo de 2016, cinco años después de que fuera puesta en órbita, y desde entonces está cayendo lentamente en un reingreso no controlado a la atmósfera de la Tierra.

Se estima que actualmente tiene una masa de 7,5 toneladas. Su estructura está compuesta por dos módulos principales con una longitud de 10,4 metros y un diámetro medio de 3,5 metros. Además, tiene dos paneles solares de 3 por 7 metros cada uno.

Su descenso es monitoreado por agencias de todo el mundo: podría dispersar desechos sobre miles de kilómetros.

El mundo atento por el Tiangong 1



Una situación crítica se vive ante la posibilidad de que fragmentos de la estación espacial china Tiangong 1 golpeen zonas pobladas de la Tierra, como gran parte de Sudamérica, Los Ángeles, Nueva York, Madrid, Roma, Nueva Dehli, Sydney, Hong Kong y Tokio.

Lo reveló Tommaso Sgobba, director de la asociación internacional para la seguridad espacial International Association for The Advancement of Space Safety.

Se esperaban cálculos que permitan excluir las primeras áreas y restringir el círculo de la zona de riesgo.

Por el momento, sigue estando involucrada una amplia zona que, además del centro-sur de Italia, incluye gran parte de Sudamérica y parte de América en el centro y en el Norte, así como África, el sur de Asia, Oceanía y los océanos.

La estación espacial china Tiangong 1 está bajando a un ritmo de 10 kilómetros al día y las previsiones más recientes, difundidas por el Joint Space Operations Center (JSpOC) del Comando Estratégico de Estados Unidos, indican ahora la noche del primero de abril con una incertidumbre de unas 12 horas.

La estación espacial china Tiangong 1 está “cayendo” hacia la Tierra, girando y oscilando de forma irregular, tanto para hacer retrasar por algunas horas las previsiones para el regreso, que, sin embargo, siguen enfocadas para el primero de abril. Tiangong 1, o sea el “Palacio celeste” se encuentra ahora a unos 190 kilómetros de la tierra.