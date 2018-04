Cargnello durante la misa pascual: “El mal está, hace daño y no asumimos las consecuencias”

Monseñor Mario Cargnello celebró esta noche la misa pascual con un mensaje a los salteños y turistas cristianos que se aceraron hasta la Catedral. Durante su homilía, el Arzobispo de Salta se preguntó “qué tengo yo de muerte en mi vida: orgullos, odios, envidias, egoísmos, mentiras, murmuraciones. Y cuál es mi actitud frente a mi familia, trabajo, sociedad, mi patria. En el juego de la vida advertimos que el mal está, hace daño y no asumimos las consecuencias”. Y agrega: “Le tenemos miedo, pero hoy podemos confiar en el Señor de la Vida que es más poderoso que el mal y el pecado, que es más fuerte que la muerte”.

En un claro mensaje del triunfo de la vida sobre la muerte, monseñor declaró: “Hoy es posible mirar mi propio corazón y decir que voy a apostar por la vida, apostar por el perdón”.

“La Pascua es el comienzo que renueva la esperanza. Es capaz de dibujar una sonrisa aún en el rostro que sufre dolor”, dijo.

Monseñor agrega que “estamos aquí como comunidad, cada uno con su historia. Celebramos al Dios de la Vida, que nos lleva el corazón de esta verdad. Existe un sepulcro, un lugar en el cual lo nuevo a comenzado y eso me ha tocado en el día de mi Bautismo. Si me dejo transformar por el espíritu de Jesús y el agua -recrea mi Bautismo- y puedo comenzar de nuevo”.

“Esa es la novedad de la Pascua, que cambia perspectivas, que rompe cadenas que comprimen el interior y el exterior y que abren lo corazones”, declaró.