Cuáles son las chances de Salta para ser sede del Mundial 2030

Se anunció el reparto de sedes en los tres países organizadores, Argentina tendrá 8 escenarios pero el estadio Martearena hoy no es una opción.

Aunque falta mucho, pero mucho tiempo, ya se mueven los hilos, se afinan contactos y se realizan reuniones a menudo para que Argentina reciba y organice el Mundial 2030, junto con Uruguay y Paraguay.

La semana arrancó con otro cónclave importante: autoridades de los tres países aspirantes brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer las últimas novedades de la postulación que llevan adelante de manera conjunta. Así revelaron cómo se repartirán las doce sedes para esa Copa del Mundo que en aquel tiempo ya se disputará con 48 seleccionados y no con 32, como ocurre ahora. Y lo más transcendente es que este país se quedará con ocho sedes, es decir, asignará ocho estadios al torneo mientras que dos escenarios cada uno tendrán uruguayos y paraguayos.

En este contexto, El Tribuno consultó sobre cuáles son las posibilidades que tiene Salta para albergar los partidos de la Copa del Mundo dentro de doce años y la respuesta no es positiva, por el momento.

Fuentes vinculadas con el Gobierno provincial aclararon que no se tocó el tema en ninguno de los estrados, ni siquiera se mencionó dicha posibilidad con funcionarios nacionales. Nada. Y es lógico, todavía falta mucho tiempo, pero muchísimo, y la FIFA ni siquiera aprobó la candidatura tripartita.

Sin embargo, Salta cuenta con ciertas ventajas que a futuro podrían elevarlo como potencial subsede, con respecto a otras provincias de la región: tiene un estadio como base, el Padre Ernesto Martearena, que fue inaugurado en el 2001 a razón de un Mundial aunque juvenil, y que puede ser mejorado (ampliado y renovado). Salta cuenta además con una plaza hotelera importante, es una provincia fuerte del turismo, con una capacidad que puede seguir creciendo.

Y existe un motivo más para creer que es posible. En el 2019, habrá elecciones presidenciales y es sabido que el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey desea pegar el salto y tomar la posta del presidente Mauricio Macri. Si esto llegara a concretarse, cómo no pensar que los salteños pueden tener un lugar privilegiado para el Mundial.

Otros estadios

Hay otras aristas que le restan fuerza a la chance de nuestra ciudad. El presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia confirmó ayer mismo que Santiago del Estero tendrá un estadio único construido de cero, en las cercanías del puente carretero que une La Banda con la Capital, y que será propuesto para competir como sede. Es decir, a poco más de 400 kilómetros habrá una infraestructura a estrenar y que sería la sede asignada para el norte argentino, teniendo en cuenta que los otros siete escenarios se repartirían entre Buenos Aires (la cancha de River, el estadio Ciudad de La Plata, probablemente Mar del Plata y uno más), Córdoba (el Mario Kempes), Mendoza (el Malvinas Argentinas), Rosario (el Gigante de Arroyito). Vale aclarar que Tapia no hizo referencia de ningún estadio en especial, un tema de análisis posterior, y solo mencionó que “lo edilicio será fundamental” para elegirlos.

Falta muchísimo tiempo, es cierto, hoy Salta no estaría en los planes pero la mano podría cambiar de acá a un tiempo no tan lejano.

