Muerte de Débora Volpin: la familia acusó al juez que renunció y dice que la "clínica mintió"

Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, apuntó este miércoles contra la clínica La Trinidad por la muerte de la periodista, tras conocerse el informe que determinó que sufrió perforaciones en el esófago mientras le practicaban una endoscopía.

‘La muerte de Débora se produjo por una perforación instrumental del esófago: no tenía ni una úlcera ni una hepatitis. Nada de lo que dijo la clínica, ni en on ni en off, es verdad. Acá esta la verdad. De esto murió Débora‘, afirmó durante una conferencia de prensa brindada en la Legislatura porteña.

En tanto, Enrique ‘Quique‘ Sacco, expareja de la conductora, resaltó que con el informe de la autopsia la familia tiene ‘la verdad‘ de lo que ocurrió, aunque aclaró que no tienen ‘rencores‘ ni ‘sed de venganza‘.

‘El informe pericial es contundente e incontrastable. El informe es abrumador y ha sido realizado por muchos peritos que participaron. Estos dos meses tuvimos dificultades con el juez, que tenía que hacer medidas de prueba y no las hizo‘, señaló Pirota.

‘Hemos buscado que se produzcan medidas de prueba para que se sepa de qué murió Débora, por qué, y sólo nos restan algunas cuestiones relacionadas a cómo murió. Ya no hay cuestiones que se puedan decir de manera tergiversada o falsa‘, añadió.

Pirota pidió que ‘la clínica aporte los listados del personal que intervino, de los registros de distintos equipos que quedan en enfermería, de todo lo que pasa en el quirófano‘, y explicó que ‘como no se allanó, se pidió casi por favor a la clínica‘.

‘No tenemos elementos para pedir las detenciones del endoscopista o el anestesista: no hay elementos para creer que pueden entorpecer la investigación. No así con las autoridades de la clínica‘, agregó.

El abogado advirtió además que ‘hay muchísimos elementos‘ como para sospechar que hubo un ‘entorpecimiento de la investigación‘.

‘Todos los profesionales que vinieron a declarar contaron de que el director de la clínica los citó a una reunión privada, a solas. No se hace eso. No puede el médico de la clínica convocar a los médicos en medio de una causa, cuando son empleados con una subordinación técnico-jurídica con el empleador. Para que le cuenten no sé qué. No corresponde, cuanto menos‘, subrayó.

Entre otras cosas, también cuestionó al juez que llevó adelante la investigación de la muerte de quien era legisladora porteña. ‘Estos dos meses no fueron fáciles. Tener a un magistrado como el que tuvimos, Gabriel Irlanda. Las cosas que hizo mal las comunicamos en un informe a él, ya él sabe qué hizo mal y se lo dijimos. La fiscal también, y nunca dio una explicación procesalmente idónea de por qué lo hizo‘.