El Tribuno se metió en octavos

Un paso más en su historia. El Tribuno Básquet no deja de sorprender a propios y extraños en su primera participación en el Torneo Federal y este miércoles le ganó a Ciudadela Básquet por 78 a 62, para acceder a los octavos de final de la Conferencia Norte. Si bien ahora deberá esperar el rival, por su gran primer tramo en la competencia, volverá a tener ventaja deportiva en la siguiente fase.

Los verdolagas no quisieron especular y salieron decididos a llevarse el triunfo desde el primer cuarto. Con Facundo Arias Binda a la cabeza en el goleo de los salteños, seguido por Emiliano Cancina, el visitante demostró que no quería jugar un quino y definitivo encuentro ante su gente y por eso se llevó el tramo por 24 a 9.

En el segundo período del primer tiempo el representativo capitalino continuó por el mismo camino, aunque hubo una mejora de los locales que finalizó 19 a 14 a favor del TBB. Lucas Villalba acompañó a Cancina y Arias Binda en la efectividad ofensiva que significó un 43 a 23.

El conjunto dirigido por Pablo Martínez recién fue superado en el juego en el tercer cuarto, donde Ciudadela Básquet jugó sus últimas cartas para descontar. Fue palo a palo, donde Juan Loru y Sergio Espíndola se pusieron el equipo al hombro para imponerse 25 a 21 en el cuarto, aunque El Tribuno siguió al frente en el resultado por 64 a 48. La dinámica del partido jamás se apagó, pero los locales sintieron el cansancio de tanto buscar incomodar a los verdolagas y si bienempataron el cuarto 14 a 14, la diferencia fue justa para que el TBB cierre la serie por 3 a 1, por una diferencia de 78 a 62.

Al final Ciudadela reconoció lo realizado por los de la zona sur y despidió con aplausos al flamante clasificado a los cuartos de final de la Conferencia Norte, después de un 3 a 1 final, tras las dos victorias obtenidas en el Vitale y la de anoche en San Miguel.

Cómo sigue:

Tras la clasificación a los octavos, El Tribuno ya tiene fechas, pero no rival. Jugará de local el miércoles 18 y viernes 20, de visitante 24 y 26 y cerrará, de ser necesario, el 29 en Salta.