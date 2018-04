Para Andrea Alvarado llegó el tiempo de dar el gran salto

Andrea tiene esa madurez a los que muy pocos llegan a los 20 años. Muestra seguridad, se anima a seguir poniéndose objetivos en una etapa muy importante de su vida. Mientras camina por la caballeriza del Jockey Club habla y cuenta de lo que vivirá a partir del próximo sábado, cuando parta rumbo a Estados Unidos para seis meses de aprendizaje y competencias de saltos ecuestres representando al Santana Stables, uno de los establecimientos más importantes de Florida.

Uno de los temas de los que Andrea Alvarado Juncosa puede hablar con seguridad es sobre caballos y las competencias que los rodean. Hace quince años montó por primera vez y desde ahí inició una carrera de quince años que la llevó a competir en diferentes puntos de nuestro país y también en el exterior. Una de esas participaciones en el extranjero fue en Wellington, Florida, donde comenzó a ser observada por Paulo Santana, jinete de origen brasileño pero que actualmente compite bajo la bandera de El Salvador.

A partir del contacto e invitaciones, la amazona salteña vivió una primera experiencia en el Santana Stables (Establos Santana) entre diciembre del año pasado y fines de marzo del corriente. La aventura terminó siendo muy positiva, al punto que fue invitada para otros seis meses de trabajo, entrenamientos, competencias y radicarse definitivamente en Estados Unidos.

“Prácticamente estás todo el día pensando en los concursos; por las noches, en las cenas y juntadas con el equipo ellos van observando como es cada uno y sin hablar tanto la gente hace su evaluación. Creo que eso fue lo que los llevó a preguntarme si tenía planes para el verano (boreal). Allí me presentaron la oportunidad de continuar e integrar el equipo”, contó Andrea a horas de iniciar una etapa importante de su vida. “Como es temporada de verano comenzamos a realizar una gira; donde hay concursos, vamos con el trailer, los caballos y nos instalamos”, agregó.

En esos primeros meses que vivió en el Santana Stables se dio cuenta de que algunas cosas son muy distintas a las que se realizan en Salta. “Cada uno cuida el caballo que monta, tenés que saber hacer de todo. No está la persona que tiene el caballo listo, las botas limpias para que vos solo tengas que subirte y saltar. Allá tenés que hacer todo. Si es mi caballo, me tengo que hacer cargo de todo lo que le corresponde a él, limpiarlo, poner mi montura por que no puedo estar esperando que alguien lo haga por mí. Si alguien que está montando en la misma capacidad que yo lo hace, por que yo no lo tendría que hacer. Es parte de una educación deportiva, acá nos manejamos distintos porque tenemos personas que hace ese trabajo. Allá los tiempos y las formas son distintas”, relató Andrea.

A la hora de exponer los objetivos a los que pretende llegar fue muy clara. “Nuestro jefe de equipo (Paulo Santana) nos dice que todo el tiempo nos necesita motivados, incentivados. Y conoce cuáles son las expectativas de cada uno, llegar a saltar en lo que nosotros llamamos Grandes Premios, que es el primer nivel de este deporte. Ese es el objetivo de todos los que empezamos. De la forma en la que estuvimos hablando y como me propusieron todo, ese es un objetivo a cumplir en estos seis meses”, dijo la amazona.

“Yo creo que estoy a la altura de este nuevo nivel de exigencia. Siento que me tocó madurar un poco antes, cuando empecé a viajar con mi yegua sola, porque mi mamá tenías sus responsabilidades laborales. En ese sentido estoy segura de que las responsabilidades que me den puedo asumirlas con total tranquilidad. Puede sonar un poco chocante, pero siempre me siento una persona capaz de hacer las cosas”, señaló Andrea muy segura de lo que piensa y dice y principalmente sintiéndose capaz de hacer un buen papel frente a los mejores en Estados Unidos.