Barca, con Messi, buscará reponerse ante Valencia

Barcelona, con el astro Lionel Messi, buscará reponerse este sábado de la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones cuando enfrente a Valencia, de local, por la 32da. fecha de la liga española, a las 11.15, hora argentina. Transmite Directv Sports.

El equipo catalán lidera el campeonato, de forma invicta, con 79 puntos, pero el mundo futbolístico estará pendiente de su recuperación anímica luego de la derrota 3 a 0 ante Roma, de Italia, como visitante, el martes pasado.

Su despedida del máximo certamen a nivel de clubes europeos generó sorpresa para propios y extraños y malestar en el plantel con rumores de quejas en el seno del plantel por la estrategia empleada por el entrenador Ernesto Valverde.

“No tengo nada que decir sobre que Piqué y Messi me pidieran explicaciones porque no hubo nada de eso. No sé si me siento señalado pero imagino que sí, pero cuando firmas un contrato con un equipo como el Barsa sabes que es así. Va con el cargo”, manifestó Valverde en conferencia de prensa luego de un entrenamiento donde abundaron las caras largas.

En tanto, Valencia acumula cinco victorias consecutivas que lo depositaron en el tercer puesto con 65 unidades, a tres del segundo Atlético Madrid (68) y a catorce del conjunto catalán.

Por su parte, Las Palmas, con Leandro Chichizola, Jonathan Calleri, Hernán Toledo y Gabriel Peñalba, recibirá a Real Sociedad, con Gerónimo Rulli, en su lucha por mantenerse en la categoría.

El resto de los partidos de este sábado son: Sevilla (Joaquín Correa, Gabriel Mercado, Éver Banega, Franco Vázquez, Guido Pizarro) - Villarreal (Mariano Barbosa); Leganés (Nereo Champagne, Martín Mantovani, Mauro Dos Santos, Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski) - Celta (Gustavo Cabral, Lucas Boyé y Facundo Roncaglia); Athletic Bilbao - La Coruña (Federico Cartabia).