Un aburrido empate en el clásico del sur

Lanús empató este saábado en su estadio con Banfield, 0-0, en un encuentro perteneciente a la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Con este resultado, Lanús suma 25 puntos y Banfield tiene 30 unidades, ambos lejos de las posiciones de clasificación a las próximas copas internacionales.

En la previa, Lanús le deseó fuerzas al entrenador rival, Julio César Falcioni, en su lucha contra el cáncer de laringe, a través de un mensaje publicado en el cartel electrónico.

“NO me importan lo que hablen del otro lado. Solo hablo de #Banfield. No me importa #Lanus”. CLARÍSIMO PABLO MOUCHE 👏👏👏 pic.twitter.com/WAkX6N0lTk