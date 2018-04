Sofía "Jujuy" Jiménez se suma a Badur Hogar

La producción de Badur Hogar, la película de producción salteña, dobla la apuesta y suma a la conductora y modelo Sofía Jiménez, más conocida como “Jujuy”, quien encarnará el papel de la novia en un casamiento donde se conocen los protagonistas de la comedia.

Sofía llegó a Salta para filmar durante dos días algunas de las escenas de la película, invitada por la productora y debutando de esta forma en la actuación.

Totalmente al natural y con una enorme sonrisa, dialogó con El Tribuno y confesó que le encantó la idea apenas la llamaron.

“Me comentaron que era un concurso regional que habían ganado, por eso habían pensado en mi, y fue un sí automático, solo debíamos acordar las fechas para poder estar acá”, comentó Jiménez.

Con el fin de mantener una mayoría norteña en la realización del rodaje, el director Rodrigo Moscoso buscó a “Jujuy” para que tenga una participación especial en la escena con mayor producción de la película, que se filmó el jueves y viernes en el Castillo de San Lorenzo.

Con vuelo propio y llena de proyectos y propuestas en dos de los canales nacionales más importantes, la jujeña se entusiasma en comentar esta primera experiencia en la actuación.

“Me empezó a picar el bichito, este mundo no lo conocía y me pareció buenísimo, de hecho es uno de mis objetivos para este año estudiar actuación, porque me gusta estar a la altura de las circunstancias y si surge otra posibilidad de actuar tener las herramientas para poder hacerlo de la mejor manera posible. Estuve averiguando para comenzar con las clases apenas vuelva a Buenos Aires”, afirmó. La película, producida por Shooting Salta y protagonizada por Bárbara Lombardo y Javier Flores, cuenta además con la participación especial de Cástulo Guerra, es una comedia romántica popular, con una clara identificación de la idiosincrasia de la región. Razón por la que se eligió filmarla en lugares tradicionales, sorprendiendo a los salteños en sus jornadas, cómo en las escenas del mercado San Miguel.

Sobre este tema y el despliegue técnico, Sofía sostuvo que “fue una experiencia muy buena, me parece muy interesante todo lo que involucra que esté acá presente, el combinar la producción salteña e invitarme para ser parte del proyecto, las dos provincias juntas, y tener la experiencia de formar parte de un set de grabación de una película. Me sorprendió ver el equipo de trabajo, es altamente profesional, se merecen un diez y más, todo un despliegue técnico que me llamó la atención y no me imaginaba que iban a ser tan grosos”.

La producción

Ya lo adelantaba Rodrigo Moscoso en una nota con El Tribuno antes de iniciar el rodaje que la premisa respecto a su diseño de producción es seguir apostando al crecimiento de la actividad local. Por eso, al momento de elegir al equipo técnico y al artístico se optó por oriundos de Salta o el norte.

Con el fin de aportar mayor experiencia al trabajo decidieron convocar a cabezas de equipo que si bien no viven en Salta, muchos nacieron acá.

Ese es el caso de Pablo Rollán, uno de los productores, oriundo de Jujuy y radicado en Los Angeles desde hace 10 años. Desembarca en la filmación, no solo por ser amigo de Rodrigo, sino para llevar la película a la mayor cantidad de destinos fuera de Argentina.

Para el productor la apuesta es muy fuerte, y comentó que si bien esperaba encontrarse con un muy buen equipo “me encontré con un excelente equipo con una gran calidad en el trabajo técnico y actoral que superó mis expectativas”.

Resulta importante destacar que el proyecto de Badur Hogar generó el interés de diferentes programadores de festivales, como el Festival de Sundance, con lo cual les brinda a sus realizadores una buena perspectiva para la distribución a nivel internacional y la participación en distintos certámenes.

Pero también es importante para la ciudad y para muchos que, ajenos a la producción, participan indirectamente del filme.

