Cerrillos: unos 60 chicos de las fincas, sin transporte escolar

La situación preocupa a los docentes de la escuela Matienzo, del paraje Las Blancas. “Los vemos a los chiquitos irse de la escuela y rogamos para que no les pase nada y lleguen bien a sus casas”, contó una maestra.

Los chicos de la zona rural de Cerrillos que asisten a la escuela Benjamín Matienzo, del paraje Las Blancas, este año se quedaron sin transporte escolar. Los docentes ven con preocupación esta situación ya que los padres de los estudiantes, la mayoría peones rurales, no cuentan con dinero suficiente para pagar todos los días un remis que los lleve o los retire del establecimiento ubicado a 5 km de la plaza principal de la localidad.

“Los chicos llegan aquí desde barrio Congreso Nacional y de fincas como La Florida, El Perchel, Tres Acequias y también del barrio El Huerto. Muchos papás, jornaleros del tabaco, quedaron sin trabajo por el granizo de este año y no pueden solventar el costo de un remis”, señaló una maestra.

Desde hace muchos años, la Municipalidad de Cerrillos ponía a disposición un colectivo escolar para acercarlos desde las fincas donde no ingresa el transporte público hasta la escuela, pero desde el año pasado, según las maestras, comenzaron los inconvenientes. En 2017, recordaron, se firmó un acta con la comuna local.

Sin respuestas



“Supuestamente la Trafic que compró el municipio era para transportar a los chicos, pero no pasó nada. También el año pasado se celebró en una reunión con la senadora De la Zerda y el responsable de Saeta que el colectivo ingresaría hasta la escuela, pero todo quedó ahí. Solo el que va a Rosario de Lerma acorta por la ruta de Las Blancas, pero en un horario que no coincide con el de ingreso y salida de los chicos”, contaron las docentes.

Señaron, también, que la ruta provincial 87 que une la 23 (Camino a Rosario de Lerma) y la 24 (Camino a Colón) carece de banquinas y es muy transitada por lo que resulta muy peligroso caminar por allí. “Los vemos a los chiquitos irse de la escuela y rogamos para que no les pase nada y lleguen bien a sus casas. En la escuela están desde la mañana hasta las 16 horas, ya que se les brinda el desayuno el almuerzo ”, dijeron.

Unos 60 pequeños estudiantes y sus familias se encuentran a la espera que las autoridades encuentren una salida a esta situación, que preocupa a gran parte de la comunidad rural de la zona oeste de Cerrillos.