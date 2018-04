Cristiano Ronaldo: "A mí me encanta Argentina"

El astro portugués Cristiano Ronaldo se confesó un admirador de Argentina ya que Georgina Rodríguez, su novia y madre de uno de sus tres hijos, nació en nuestro país.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el crack de Real Madrid, de España, recibió un saludo de un simpatizante argentino y respondió cantando “Argentina, Argentina”.



“Mi novia es Argentina. Mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina y mitad española. A mí me encanta Argentina, la gente piensa que no me gusta, pero me encanta. ¡Y mucho!”, confesó Cristiano Ronaldo en un perfecto inglés.

Durante ese tramo de la transmisión, CR7 enfoca varias veces a su novia que, con Alana en brazos, dijo: “hola boludos, ¿como están?”.

Georgina, de padre argentino y madre española, nació en nuestro país en 1995 y luego se mudó definitivamente a España donde conoció a Cristiano Ronaldo, con quien en noviembre pasado tuvieron a Alana.