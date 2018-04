“El norte tiene un potencial que no hemos sabido descubrir ni valorar"

Campamento Vespucio, Coronel Cornejo y el propio pueblo de General Mosconi forman parte de este municipio norteño en el que hoy se reunirán funcionarios del área de Turismo junto a vecinos para explicar los alcances del proyecto “Lugares Mágicos” en el que Vespucio calificó como uno de los elegidos.

Para Isidro Ruarte (79), quien por primera vez ocupó la jefatura comunal en 1991, “esta es una buena noticia que todos tenemos que valorar. El problema de los mosconenses y de los norteños en general es que nunca supimos valorar lo que tenemos: a pesar de las grandes dificultades, en el norte siempre son mayores las fortalezas que las debilidades pero si no tenemos esa mirada, nunca vamos a salir de la postergación”.

Hoy los visita gente de Turismo de la Provincia por el proyecto “Lugares Mágicos”...

Ojalá todos mis vecinos vieran lo que yo veo como potencial en ese proyecto que busca revalorizar el patrimonio cultural, social, turístico y ambiental de Campamento Vespucio. Quienes nos visitan llegarán para explicar los alcances de “Lugares Mágicos”, un proyecto que dispone de 800.000 dólares para volcarlo a infraestructura. Desde el municipio y por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que Vespucio recupere ese esplendor y se convierta en un polo de desarrollo turístico para todo el norte y para los municipios vecinos. Ballivián cuenta con un complejo deportivo y una infraestructura que no se encuentra en cualquier lugar, Tartagal tiene un santuario como Virgen de la Peña conocido en todo nuestro país; Aguaray cuenta con el Valle de Acambuco, una reserva ambiental muy valiosa y entre todos podemos sumar las bondades de la región de las Yungas para hacer propuestas concretas en materia de turismo sustentable, amigo de la naturaleza y del medio ambiente.

¿Qué proyectos hay para Vespucio, además de “Lugares Mágicos”?

Queremos hacer un gran desarrollo inmobiliario en una localidad que tiene una belleza tan particular, pero que también cuenta con todos los servicios de agua, cloaca, energía eléctrica, gas domiciliario. Es un lugar tranquilo, seguro, ubicado en medio de los cerros con chalets y casas californianas, con canchas de tenis, de básquet, de fútbol, y un balneario con todas las comodidades. Quizá nos está faltando darle difusión porque es imposible que alguien no quiera vivir en un lugar como Vespucio, a 10 minutos de Tartagal y con terrenos amplios, a precios que no se consiguen en ningún otro lugar de la región. La escuela primaria en la que yo estudié cumplirá 100 años y será un edificio histórico, en tanto en la parte posterior está previsto construir un nuevo edificio.

General Mosconi cuenta con un gran parque industrial, ¿qué actividad se desarrolla?

El parque necesita más impulso porque luego de la conformación del ente autárquico que lo administra por parte de la Provincia, unos pocos ocupantes de los galpones los están comprando. La empresa más importante instalada en ese lugar es la agroalimentaria Desdel Sur pero hay empresas de servicios que también tienen oficinas o talleres.

Lamentablemente hay alrededor de 8 galpones que están ocupados por los piqueteros de Mosconi que se autotitulan dueños de ese lugar porque fue de YPF. No tienen ninguna actividad, pero tampoco quieren retirarse. Pero otros dos galpones que dan hacia las vías del ferrocarril se las cedimos en comodato a una empresa que fabrica desodorantes, perfumes para automóviles y otros productos de limpieza y desinfección. La intención de esta gente es inaugurarlo para la Expo Mosconi el próximo mes de julio.

El parque industrial está ubicado en los laterales de una ruta nacional...

Así es y tiene un importante valor económico, además cuenta con galpones y con servicios elementales, si bien no todos los que quisiéramos que tengan.

A todo eso hago referencia cuando digo que los mosconenses no tomamos conciencia de las ventajas que tenemos en la zona. En ese parque industrial puede instalarse cualquier empresa porque con una mínima inversión puede disponer de un gran predio. Mosconi cuenta con un aeropuerto que está en plena operatividad donde todos los días vemos aeronaves de la Fuerza Aérea porque está instalada y trabajando las 24 horas la estación Radar Tartagal. Lo que le falta para ser operable de noche es el sistema de balizas. Es increíble que limitando con dos países como Bolivia y Paraguay el norte no tenga un aeropuerto internacional y que tengamos que hacer 400 kilómetros de ruta para poder tomarnos un avión.

En Mosconi los grupos de desocupados exigen cupos de empleos en cada emprendimiento sea público o privado...

Sí, y lo hicieron por años por medio de la extorsión, pero eso no sucede más en Mosconi. Durante años la intimidación y el apriete de estos grupos para quienes querían venir a Mosconi a concretar una obra era moneda corriente. Pero eso no sucede más porque los que lo intenten van a ir presos.

Demasiado daño y mala fama nos hicieron a los mosconenses, así que esa modalidad no se soporta más.

Por suerte las autoridades de seguridad de la Provincia han designado al comisario inspector Miranda, a cargo de la seguridad de General Mosconi, y es un funcionario al que valoramos porque hace cumplir la ley sin cometer ningún exceso. Eso es lo que Mosconi quiere porque fueron muchos años de descontrol que lejos de beneficiar a la comunidad, la terminó perjudicando.



¿Cómo está la situación de los empleados municipales de Mosconi?

Con un gran esfuerzo pagamos los sueldos a término, brindamos los servicios a los vecinos y encaramos las obras que son más necesarias.

Pero como intendente no quiero quedarme en eso porque a mis 79 años todavía sueño con ver que en este municipio se desarrollen tantos proyectos como el de Lugares Mágicos, que se abra aunque más no sea un sendero que nos conecte con la rica y bella zona de Madrejones y Medialunas, en el límite con Bolivia y el Río Itaú y que ese parque industrial tenga una gran actividad productiva. Estos pueblos del norte crecieron en base al petróleo pero tenemos que tener la inteligencia y la capacidad de reconvertirlos en otras actividades hasta tanto los hidrocarburos vuelvan a ser el motor de crecimiento.

Eso depende de decisiones políticas que escapan a nosotros; pero quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada será lo peor para el norte. Nuestro gran desafío es luchar con convicción por lo que creemos es posible.