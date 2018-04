El Tribuno sacó chapa y ganó sobre el final

El Tribuno dio vuelta un partidazo que parecía escaparse y dio un paso adelante en la serie de playoffs que disputa ante Nicolás Avellaneda por los octavos de final de la Conferencia Norte en el Torneo Federal. Fue 72 a 63 en el complejo Nicolás Vitale de la zona sur capitalina.

Tras un historial que favoreció a los santiagueños en la fase regular con tres victorias y una derrota, en el primer cuarto el equipo visitante no llegó a sentirse incomodo y de hecho se llevó el tramo por 13 a 11, con Facundo Arias Binda como máximo anotador en los verdolagas, con cuatro tantos.

En el segundo cuarto, parecía que la tendencia cambiaba porque el conjunto de la zona sur capitalina logró pasar al frente y estirar la ventaja a su favor, pero de nuevo Nicolás Avellaneda tomó las riendas del juego y empató el parcial (16-16) con la efectividad de Fernando Small. El período cerró 29 a 27 para la visita que se marchó al descanso con tranquilidad.

El inicio del complemento, El Tribuno comenzó a desesperarse y los santiagueños aprovecharon los errores del verdolaga para ampliar la diferencia. El cuarto fue 19 a 14 para quedar 48 a 41 de cara a los diez minutos finales.

El Nicolás Vitale se iluminó en el tramo final porque los verdolagas se pusieron el traje de candidatos y no dejó que los santiagueños se lleven la ventaja deportiva porque no solo ganó el período 31 a 15 y borró a Nicolas Avellaneda del juego, sino que además se quedó con el primer partido al mejor de cinco.

Mañana juegan de nuevo

El segundo juego entre El Tribuno y Avellaneda se disputará nuevamente en el Nicolás Vitale de la zona sur capitalina, mañana a las 22.

En tanto el tercer juego será el martes próximo en la vecina provincia y un posible cuarto compromiso será el jueves. El quinto, el sábado 28, en Salta.