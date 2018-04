Estaba acusado de violación pero fue absuelto porque la víctima era "obesa"

Un hombre llegó a juicio denunciado por su expareja, quien aseguró que la había abusado sexualmente en la provincia de Chubut. Sin embargo la defensora oficial puso en duda el hecho dado que la víctima tiene sobrepeso. El tribunal a cargo del caso decidió absolver al acusado.

El hecho

Según la investigación judicial el delito contra la integridad sexual ocurrió en 2016 cuando la víctima estaba en su domicilio y se presentó su expareja y padre de su hijo. Luego de una discusión, el hombre llevó por la fuerza a la mujer hasta el dormitorio y la obligó a mantener relaciones sexuales, denunció la víctima.

Los exámenes forenses dieron resultado positivo y el caso fue calificado como abuso sexual con acceso carnal por parte de la Fiscalía. Sin embargo, durante el debate la defensora pública, María Angélica Leyba, planteó que se trató de una relación sexual consentida y por lo tanto no había delito.

De este modo, la funcionaria judicial cuestionó la veracidad de los hechos denunciados y expuso: “No es a los fines hacer una acción discriminatoria ni es mi ánimo ofender la intimidad de la señora. Tenemos que trabajar sobre hechos reales y no con sentimentalismos. Lo que voy a decir la señora fiscal lo puede acreditar: estamos analizando un hecho de abuso sexual de una mujer obesa”, expresó según consignó el medio El Patagónico.

Y prosiguió: “Eso no es ofensivo ni creo que la fiscal se pueda sentir agraviada si se lo digo a la víctima. Dice que el señor le sacó la calza y yo me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza es una prenda de vestir que no es de fácil acceso para colocarla o sacarla”.

“No hace falta que le explique al tribunal lo molesto o dificultoso que resulta sacarse una calza. Para la fiscal el señor le arrancó la calza. ¿Dónde está la calza? Si fue forzada a sacársela esa calza debería estar rota, no solo por la fuerza de la víctima sino la fuerza de la prenda de vestir”, completó Leyba en su cuestionamiento. Por último la letrada subrayó: “Una bombacha de escasísimas dimensiones que tenía manchas hemáticas. Pero ¿la calza? ¿Dónde está?”.

Las juezas del casos sostuvieron entonces que el principal descrédito “es la declaración de la propia víctima” y “la duda no ha podido ser despejada, pues no solo el medio comisivo no ha sido superado sino que tampoco se ha corroborado el dolo del autor. Es en esta etapa que se requiere absoluta certeza que no hemos podido arribar”.

Con todos estos argumentos, el Tribunal decidió absolver al acusado. Pese al fallo, la fiscal adelantó que apelará la resolución.

Fuente: Perfil