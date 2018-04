Denuncian al menos tres casos de abusos sexuales a chicos en las inferiores de River

La Asociación Ayuda a Víctimas de Violación (A.VI. VI.), a través de su abogado Andrés Bonicalzi, presentó una denuncia en la Fiscalía de José María Campagnoli sobre presuntos abusos de menores cometidos en el ámbito del club River Plate.

El letrado señaló que la presentación se pudo realizar gracias a el testimonio de una médica que contó lo sucedido de 2004 a 2011 en la entidad de Núñez.

"Tuvimos la posibilidad de hacer la denuncia cuando la médica nos puso en conocimiento", reveló Bonicalzi, quien dijo luego: "Dos menores le contaron los abusos a un psicólogo del club".

En diálogo con la prensa el abogado indicó: "Por lo que nos contó la médica ocurrieron entre 2004 y fines de 2011 y mañana la citaron a declarar. El fiscal Campagnoli es el que va a intervenir en el caso. Tal vez fueron abusos aislados, pero no lo sabemos".

"Sí tuvimos conocimiento que había una persona transgénero que se acercaba al club tres veces por semana, que ingresaba y salía del club y que tenía contacto con menores de la pension", expresó el letrado.

Además contó que por el momento serían tres los menores que habrían sufrido abuso, dos varones y una mujer que practicaba voleibol, pero aclaró que no se pueden dar datos de los jóvenes y dijo además que "uno de los médicos acusados de abuso fue desvinculado del club" en aquel momento.

"Muy asustada"

Bonicalzi manifestó que la médica "esta muy decidida y muy asustada" mientras que comentó que "tiene botón antipánico" al igual que María Elena Leuzzi, la titular de A.VI.VI quien, por su lado contó: "Nos amenazaron y nos dieron botones antipánico". "Nos dijeron que dejáramos de meternos en esto. No sospecho de nadie y no voy a correr ningún riesgo. Estoy diciendo al verdad y estoy tratando de proteger a niños", aseveró Leuzzi.

En tanto, expresó: "A la médica la contactaban para que constate que los menores no se habían contagiado VIH. Ella lo denunció y le dijeron que hiciera la vista gorda. Estaba embarazada y cuando dio a luz y volvió al club la desvincularon".

La médica denunció abusos de menores en River similares a los que son investigados en torno a futbolistas de las inferiores del club Independiente que habrían ocurrido desde 2004 a 2011 en la entidad de Núñez.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Saavedra por una profesional que trabajó en el club "millonario" un total de seis años y se trataría de al menos tres casos de abusos.

Según se indicó en Sportia, programa que se emite por TyC Sports, los mismos ocurrieron durante las presidencias de José María Aguilar y Daniel Passarella y todo se inició cuando, en ese momento, tres familias realizaron la denuncia por abusos de menores en la pensión.

En ese sentido se informó que se trataría de una persona externa del club, quien iba a la pensión a buscar a los menores y se lo llevaba fuera del ámbito del club.

También se supo que en aquel momento los jóvenes le explicaron al psicólogo lo que sucedía y también estaba al tanto de la situación una medica cirujana que trabajaba en River en ese momento.

Ambas personas denunciaron en el club lo que había sucedido, pero, según trascendió, en River la desestimaron, a la vez que tanto la médica como el psicólogo, fueron desplazados de sus cargos.

Nuevo allanamiento

En tanto, el domicilio del relacionista público Leonardo Cohen Arazi volvió a ser allanado en torno a la causa en la que se investiga la red de prostitución que afectaba a jugadores de los juveniles de Independiente.

El procedimiento en el departamento de uno de los detenidos, en Güemes al 4200, del barrio porteño de Palermo, fue llevado a cabo por efectivos de División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad.

Con la presencia de la fiscal de Avellaneda María Soledad Garibaldi, los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa como ser chips de teléfono, anotaciones, fotos, discos rígidos, pendrives y constancias de atención médica, indicaron voceros policiales.