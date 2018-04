Juan Balut: “Reyes y Puntano fueron desagradecidos con el club”

Hace pocos días Fabricio Reyes y Miguel Puntano anunciaron que no continuarán en Central Norte pensando lo que viene.

Los jugadores manifestaron que no hubo interés de la dirigencia y que además les dejaron debiendo 20 días de diciembre.

Juan Balut, tesorero del cuervo, fue crítico con los jugadores tras su no continuidad en el cuervo. “Reyes y Puntano fueron desagradecidos con el club y con la comisión directiva. Si hubo jugadores que tuvieron apoyo fueron ellos dos, en todo, hasta cuando nos atrasamos con los sueldos, si teníamos algo de plata les dábamos”, remarcó el directivo, quien además agregó: “De Francesco les dio una mano muy grande en muchas cosas, me pareció fuera de lo común el comentario que hizo Reyes. Hasta ellos pidieron volver sabiendo que jugábamos con River por Copa Argentina, no con nosotros pero si hablaron con el Turco (Apaza). A Willy (Puntano) le dimos plata para los estudios del codo y le dijimos que nosotros lo íbamos a operar pero se fue a jugar a otro equipo y por ende no lo íbamos a operar nosotros si está en otro club. Ellos también fueron irresponsables en parte cuando decidieron irse a otro club”.

Ambos jugadores fueron goleadores del cuervo en los últimos tres campeonatos del Federal B.

La auditoría externa

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas hizo un llamado a inscripción para profesionales o estudios contables para realizar la auditoríaw externa de los balances de Central Norte períodos 2015/2016-2016/2017. Los interesados podrán inscribirse hasta el 26 de abril en calle España 1420.

El Consejo Profesional remitirá la nómina de inscriptos a Central Norte para realizara el sorteo mediante escribano y la presencia del Órgano y socios.