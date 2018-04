Susto para Flor de la V en medio del programa

En medio de una entrevista que le estaban haciendo en Los Ángeles a la Mañana a Laura Ferrer, la hija del corazón del recientemente fallecido Emilio Disi, se produjo un inesperado y tenso momento cuando un hombre irrumpió en el estudio, y encaró a Flor de la V.

El hombre en cuestión era Pablo Bles, un exarquero de inferiores que iba a hablar sobre los abusos en el fútbol y, además, a interpretar una canción en el cierre del programa de El Trece.

A Flor, que estaba como conductora de LAM, se le vio de inmediato una expresión de miedo en su rostro, al no saber lo que estaba ocurriendo, por lo que pidió un corte para solucionar el conflicto fuera del aire.

La razón del enojo del invitado fue que, por los tiempos televisivos, le dijeron que no iba a poder salir al aire, y que debería ser reprogramado para otro día. Como no le gustó lo que le dijo la producción, fue directamente a pedirle explicaciones a Florencia.