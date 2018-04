Detuvieron al dueño del boliche La Roka y Salón VIP por posible evasión fiscal

José Molina, el propietario de los boliches La Roka y Salón VIP, fue detenido hoy en el marco de los allanamientos a estos locales y otros domicilios por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en contra del empresario por posible evasión fiscal.

La detención fue llevada a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria -fuerza que colabora en casos de denuncias que se originan en la AFIP- pero hasta el momento no trascendieron más detalles. Sí se conoció que los allanamientos fueron en La Roka, en el local bailable Salón VIP y al menos ocho domicilios más y que la carátula de la causa es "Infracción a la ley 24.769", Ley Penal Tributaria.

La Roka es un popular local bailable de la zona sur que en los últimos meses había sido clausurado en distintos operativos. La última vez había sido para la fiesta de fin de año, cuando la Municipalidad de Salta advirtió que la empresa había utilizado otra firma comercial para explotar el local a fin de evadir el pago de tributos municipales.

La maniobra

En ese entonces, el procedimiento se inició con la medida judicial de “embargo de caja” por falta de pago de tributos municipales. Sin embargo, esta medida no pudo concretarse por cuanto la firma contra la cual debía hacerse efectiva no se encontraba explotando la actividad comercial. Al encontrarse los funcionarios municipales con que la explotación comercial es ejercida “prima facie” por otra firma comercial -la cual no cuenta con habilitación comercial y por tanto no cuenta con seguros de responsabilidad civil exigidos para el ejercicio de la actividad- se labraron las actas correspondientes, concluyendo el operativo en la medida de clausurar el local por las infracciones aludidas.

Funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad informaron que mediante los controles de rutina, incluyendo Procedimientos de Fiscalización mediante “Punto Fijo”, se han evidenciado maniobras elusivas por parte de los titulares de los padrones comerciales en el rubro Boliches Bailables para no pagar los tributos municipales, optando por ceder a nombre de terceras personas físicas o jurídicas la explotación comercial de los locales bailables. Esto a la vez configura el incumplimiento a las normas vigentes en materia de habilitaciones comerciales, por cuanto las firmas que explotan los locales comerciales carecen de dicha documentación, lo cual no permite hacer efectivo el cobro de los tributos adeudados.