La falsa muerte del Loco Gatti conmocionó las redes y obligó a la desmentida

Los usuarios empezaron a comentar sobre el supuesto deceso del ex arquero argentino y sus colegas de la televisión tuvieron que cortar las versiones.

La escalada en las tendencias del hashtag #DEPGatti inició la preocupación por el estado de salud del ex arquero argentino Hugo Orlando Gatti, hoy radicado en España y trabajando como panelista televisivo.

Los comentarios sobre su supuesta muerte comenzaron a irrumpir en las redes sociales y pusieron sobre la mesa una supuesta muerte del Loco, que rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados en la tierra ibérica.

A tal punto llegó el tema que sus compañeros del programa de televisión El Chiringuito debieron salir a desmentir la falsa noticia. “Es mentira. No difundáis bulos. Gracias”, pidió el periodista Quim Domènech Puigbó que comparte la pantalla.

La viralización de esto estuvo reforzada por los problemas de salud que tuvo el ex arquero de 73 años en los últimos tiempos. En los últimos meses confesó un difícil episodio que debió atravesar, cuando fue internado de urgencia por tener dos arterias tapadas y el corazón con complicaciones.

Algunas horas más tarde de que la noticia comience a dar vueltas por las redes sociales, Gatti asistió como lo hace habitualmente al programa de TV que lo tiene como una de las voces autorizadas.