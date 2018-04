Morello: "Por la suba de tarifas los comercios ajustan y hasta cobran por cargar un celular"

Frente al caso expuesto por el profesor wichí, Néstor Fernández, a quien le cobraron por cargar su notebook en un café del macrocentro salteño, Carlos Morello, titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor explicó: “Es obligación del local informar debidamente, ya sea sobre el cobro de derecho de espectáculo, cubiertos y, en este caso, sobre la carga de dispositivos electrónicos”.

Morello agregó: “Si un local lo aclara debidamente de antemano lo que está cobrando se encuentra dentro de la legalidad. El tema es que a consecuencia de los aumentos de tarifas los comercios comienzan a ajustarse y suceden cosas al menos raras o insólitas como cobrar la carga de un celular. Esto deriva de la situación económica que se está viviendo”.

"En los montos no hay relación"



Sobre el monto de lo facturado, el funcionario puntualizó: “La boleta detalla el desayuno, el rubro principal del comercio, $45, mientras que por la carga, es decir la venta de electricidad, le cobraron $40. Parece no haber relación”.

Sobre el caso específico de Fernández, señaló que hizo una exposición y no una denuncia, ya que manifestó que reside en el interior de la provincia y teme no poder estar para las audiencias. “Sin embargo, buscó asesoramiento y dejó expuesta la situación. Quiero recalcar que la principal obligación de los comerciantes de todos los rubros, ya sean tarjetas de crédito, planes de ahorro, etc, es informar de forma certera, veraz y claramente sobre lo que cobran, para que el consumidor tome una decisión”, concluyó Morello quien adelantó que se realizarán inspecciones.