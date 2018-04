Maita: “Estamos angustiados, la boleta de la luz nos subió de 5.000 a 12.215”

En diálogo con El Tribuno, Fernando Maita, encargado del local que le cobró la carga de una notebook a Néstor Fernández, el profesor wichí, explicó: “Recibimos la inspección de Defensa al Consumidor y tenemos todo en regla. Estamos a derecho. Pedimos disculpas al cliente si se sintió ofendido por una situación, que en definitiva no buscamos. El tema es que estamos muy angustiados por la situación económica”.

Maita detalló que en los últimos tres meses la factura de luz le subió de 5.000 a 12.215 pesos. “La realidad es que la situación está insostenible, nos aumentaron no solo la luz, sino también el gas que en dos meses subió de 1.000 a 3.009 pesos; también nos subió el alquiler, hay que pagar los sueldos, etc. Y yo no puedo subir los precios de esa manera”

Visiblemente angustiado, el comerciante reflexionó: “Si no nos damos una mano entre todos, nos vamos al tacho. Ya hice el descargo en Defensa al Consumidor. Se me hace difícil seguir trabajando, la verdad y espero que esta situación no nos perjudique aún más”.