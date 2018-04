Los tabacaleros tuvieron una suba tarifaria de $145 millones

El reajuste en las tarifas de servicios público que lleva adelante la Nación le costará al sector tabacalero de Salta $145 millones en un año. El incremento corresponde a las boletas de electricidad y gas que tienen que afrontar los productores locales para la campaña 2017-2018 solo para el secado del tabaco en los centros de estufados que se encuentran en Moldes, La Viña y en el departamento General Gemes.

Desde la Cámara del Tabaco, institución de la que dependen las estufas comunitarias a gas natural de los valles de Lerma y Siancas, dieron a conocer a El Tribuno que para el secado de la última cosecha, cuyo acopio cerrará el sábado próximo, se pagará $100 millones a Gasnor y $175 millones, a Edesa.

En la temporada 2016-2017, la factura de gas fue de $50 millones y de la luz llegó a $75 millones. En general, un 116% menos de lo que se abona este año, a pesar de que en el secado actual falta el 30% de la producción, perdida por los temporales de granizo.

"Los aumentos tarifarios nos están golpeando, al igual que los precios en los insumos", alertó el titular de la Cámara del Tabaco, Esteban Amat.

El dirigente explicó que, al igual que el año pasado, la mitad de la tarifa del gas que demanda el sector será subsidiada a través del Fondo Especial del Tabaco (FET), que funciona con un impuesto a la venta de cigarrillos.

La producción tabacalera salteña, una de las principales fuentes laborales de la provincia, está estancada. No se registraron los "brotes verdes" que tuvieron otras actividades agrarias con la nueva gestión presidencial. Si bien, por diferentes ayudas financieras de Nación y Provincia, no existe el peligro de cierre de campos de tabaco, la actividad no crece y, por ende, no genera los necesarios nuevos puestos de trabajo.

Ese mismo statu quo se observa en el resto del sector productivo provincial. La excepción es el rubro de la construcción, que desde fines de 2016 muestra números positivos (aunque en febrero se registró la primera caída de empleo en la actividad), y la crisis, en contraposición, de lo ingenios azucareros.

"Nos estamos manteniendo", dijo a este diario el presidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Usandivaras.

Remarcó que la suba en los costos de los servicios públicos se suma a otros componentes inflacionarios, como los salarios y los precios de los insumos, que no dejan despegar a la producción local.

A escala más chica, la situación es peor. En el comercio, principal actividad económica de Salta, las ventas siguen en picada, a lo que se suman los incesantes reajustes tarifarios. Todo, desde el ahogamiento del sector agrario hasta el comerciante que no puede pagar el gas, se lleva a los precios del último eslabón de la cadena: los consumidores.

Insisten para que se devuelva lo invertido

Las entidades que agrupan a los productores tabacaleros de Salta reclaman desde hace tres años al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que las tarifas que deben pagar para secar sus cosechas en las estufas se compensen con las inversiones que se realizaron en los valles de Lerma y Sianca con los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

“No pedimos que nos regalen nada sino que nos compensen el valor de la inversión que hicimos nosotros para que, por ejemplo, Rosario de Lerma tenga gas, al igual que Cerrillos, la Merced, El Carril y Chicoana”, dijo Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco.

Con el FET se construyeron en Salta 419 kilómetros de red de cañerías de gas. En el Valle de Lerma, suman 366 kilómetros de gasoductos y en el de Sianca, 53 kilómetros.

La inversión fue de más de 70 millones de dólares, que es lo que pide el sector tabacalero local que se descuente de las boletas de Gasnor que deben afrontar entre diciembre y marzo de cada año, que es el período cuando se secan las cosechas de los campos de tabaco. En ese tiempo, las estufas comunitarias generan un consumo que oscila los 300.000 metros cúbicos.