Boca y la duda en el arco para visitar a Gimnasia

Guillermo Barros Schelotto se reunió con Agustín Rossi, pero aún no definió el arquero para enfrentar a Gimnasia mañana, desde las 11, en La Plata.

El diálogo, que duró pocos minutos, se concretó apenas finalizó el entrenamiento y le sirvió al DT xeneize para ver cómo se encontraba anímicamente el guardavalla, de mala actuación ante Palmeiras por 2-0, y que dejó a Boca muy complicado para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según allegados al cuerpo técnico, la conversación fue en buenos términos y Rossi estaba de buen ánimo, con predisposición para atajar el fin de semana.

En tanto, Guillermo habría tenido una charla también breve con Guillermo Sara, el posible reemplazante y que era el titular hasta la llegada de Rossi, en enero de 2017.

Hoy, en la practica de pelota parada, el técnico resolverá quién ocupará el arco, en medio de controversias con la dirigencia del club, que quiso traer un arquero a comienzos del semestre y el entrenador afirmó entonces que no necesitaba alguien en esa posición.

Después de la victoria del jueves de Junior ante Alianza Lima por 1 a 0 por el grupo H de la Copa Libertadores, que dejó a Boca tercero en la zona, las sensaciones en el entrenamiento de ayer en Casa Amarilla no eran las mejores.

Es que con ese resultado los dirigidos por el Mellizo tienen que ganar el próximo miércoles en Barranquilla para no depender de nadie y poder pasar a los octavos de final de la Copa, independiente de poder dar la vuelta olímpica en la Superliga.

Por eso, la otra duda es saber si el DT pondrá lo mejor ante el lobo y todo iba a depender de lo que pasaba anoche entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Por otra parte, y volviendo a la polémica por el arquero, Daniel Angelici salió a aclarar la situación con Gianluigi Buffon. “Si bien dije que iba a traer a Buffon, todo quedó ahí, nunca se hizo una gestión por él; tenemos que ser respetuosos de los jugadores que tenemos. Respaldo a Rossi”, dijo el presidente.