“Hay decisiones que alejan al Plan 2030 de las metas previstas”, dijo Loutaif

Por Belisario Saravia Olmos (bsaraviaolmos@arnet.com.ar)

En la última reunión del Consejo Económico Social de la Provincia de Salta, realizada el lunes 19 de marzo, el órgano consultivo emitió una severa advertencia por la crisis que castiga a la industria azucarera y la actividad rural, lo que compromete el desarrollo estratégico de la provincia. “El Plan Salta 2030 pasa por su peor momento” tituló el Consejo Económico Social un comunicado en el que se da cuenta del devenir del encuentro.

El Tribuno Campo entrevistó su Presidente, Julio César Loutaif, para ahondar sobre las razones que preocupan a la institución.

Hay preocupación en el Consejo por la situación que vive Salta y el impacto que puede tener en el Plan Salta 2030. ¿Cuáles son las razones?

El Consejo tiene dos facultades fundamentales, la primera es el órgano de consulta de los poderes públicos y la segunda es el monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. Desde el año pasado venimos trabajando en una actualización del plan 2030, revisando metas, revisando los FODA y, particularmente, poniéndole algunos indicadores a cada uno de los sectores para ver cómo vamos evolucionando, acercándonos al futuro de Salta respecto del 2030.

Algunas cuestiones coyunturales de estos últimos meses nos han hecho advertir que hay decisiones tomadas en los ámbitos nacionales y provinciales que alejan al plan 2030 de las metas previstas para llegar a los objetivos; entonces, algunas entidades que conforman el Consejo Económico Social han advertido sobre cuestiones que, si bien coyunturales -y el plan 2030 más bien tiene una mirada de mediano y largo plazo-, nos obligan a hacer algún tipo de análisis, entre ellas la vinculada a que pasó con el artículo 10 de la ley PYME.

Cuando se sanciona esta ley se genera una esperanza, una expectativa para aquellas provincias que limitan con países -como Salta con Bolivia, Paraguay y Chile- y se establece claramente la facultad al Poder Ejecutivo para dictar medidas tendientes a aliviar la carga tributaria, mejorar el control fronterizo, y la verdad que ese artículo es el único que no se ha reglamentado.

“El Plan 2030 habla de Salta líder en producción de carnes y si miramos el stock no está creciendo como venía creciendo hace unos años”

Hay un problema no menos importante, y la situación de los ingenios San Isidro y Tabacal. El San Isidro, una de las industrias más antiguas de la Argentina, que está cerrado, con trabajadores que no saben qué será de su futuro y, lógicamente, esto genera preocupación. La situación de Tabacal, que si bien no hay riesgo de cierre, preocupa porque hay medidas tomadas por Nación y Provincia que de algún modo no ayudan a mejorar la competitividad de este sector. Me refiero concretamente a la disminución del precio del bioetanol y cuestiones tributarias y atinentes a la mano de obra (aportes y contribuciones patronales).

Otro aspecto que ha sido tratado y considerado es la expectativa que nos había generado el Plan Belgrano de obras de infraestructura, que no se ven reflejadas tan rápido como pensábamos. Cuando se anunció el Plan Belgrano tenía básicamente dos aspectos, lo que es el Belgrano infraestructura y el Belgrano desde el punto de vista económico social. Si bien desde el aspecto social hay algunos avances, no vemos el mismo avance en lo que es el Belgrano infraestructura y esto, sin dudas, lo que hace cada vez más es alejarnos del puerto, de los centros de consumo, aumentar los fletes -que aumentan constantemente por el aumento de combustible- y esto atenta también contra la competitividad de las empresas.

“Cuando uno ve medidas que se han tomado y vinieron para quedarse, el desarrollo de la provincia prevista en el Plan 2030 corre serios riesgos”.

Como último punto, agrego la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, que lo que hace es frenar 32 aprovechamientos de tierras aptas para la ganadería que, curiosamente, en un tema que es facultad exclusiva de la Provincia el Ministerio de Ambiente se termina metiendo y lo que hace es paralizar estos 32 emprendimientos.

Pero la Provincia le hace caso a Nación...

Sí, pero la explicación que recibimos de los funcionarios provinciales es que se hace para evitar mayores complicaciones para quienes tienen que trabajar o tienen que intervenir en esos 32 emprendimientos.

Cuando uno mira el Plan 2030 habla de una Salta líder en la producción de carnes y si miramos el stock ganadero de Salta, no está creciendo en la medida que venía creciendo hace unos cuantos años, está estancado y habla de un polo forestal sustentable y competitivo, y la actividad forestal también se ve afectada por medidas como las que acabamos de hablar.

La posibilidad de agregar valor a la producción regional se ve complicada por falta de financiamiento o financiamiento a tasas muy altas, con lo cual un emprendimiento nuevo es bastante difícil que sea rentable. Si bien nosotros no tomamos decisiones y lo que hacemos, como custodios del Plan 2030, es advertir que este cumulo de medidas no van en línea con el Plan, sino más bien se alejan de los objetivos; entonces lo rectifiquemos para que podamos retomar el rumbo que en su momento se pensó.

Muchos temas que planteó vienen de años atrás, como el ordenamiento territorial; la presión a los ingenios por parte de los sindicatos, so problemáticas que se han convertido en estructurales.

Claro, y posiblemente haya llamado la atención que el Consejo Económico y Social haya empezado a discutir estos temas, cuando nosotros teníamos la idea de levantar la mirada y ver el mediano y largo plazo. El problema es que, cuando uno comienza a ver que hay medidas que se han tomado y han venido para quedarse, la visualización del desarrollo de la provincia prevista en el Plan 2030 corre serios riesgos. Si no removemos obstáculos ahora, el 2030 se hará 2050 y se alejaran las posibilidades de desarrollo de la provincia previstas originalmente en el Plan.

Le decimos a los poderes del Estado que revisen algunas decisiones que han tomado para ver si podemos volver a alinear las decisiones con el Plan.

¿Esta posición se formalizará?

Sí, posiblemente trabajemos en algún tipo de documento para la próxima reunión del Consejo. Hay algunas ideas de consejeros de plasmarlo en un documento y hacerlo llegar a los distintos poderes del Estado. Siempre desde la visión constructiva del Consejo, pero advirtiendo que no estamos por el camino correcto.



Cuando el Consejo ha hecho advertencias, ¿fue escuchado?

Hemos tenido la oportunidad de trabajar haciendo una recomendación a pedido de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Hacienda, respecto a un proyecto de una nueva ley de Contrataciones del Estado. Hicimos 12 o 14 observaciones, de las cuales 10 han sido recogidas. Me parece que nos han escuchado, como pasó con tema vivienda o tierras públicas. Esperamos ser escuchados, porque no somos solos nosotros los que hablan de estos temas.

¿Qué análisis hace de la situación político-económica?

Me parece que seguimos siendo un país centralista, donde los gobiernos priorizan la inversión en cinco o seis provincias donde se concentra la población y creo que si queremos construir un país federal tenemos que mirar las provincias postergadas, cosa que no veo.

En lo que hace a la macroeconomía, tengo la misma preocupación que uno lee de muchos economistas. Argentina no logra controlar la inflación, el déficit fiscal se mantiene y se está financiando con endeudamiento. Esto hace encender luces amarillas y, por otra parte, me parece que tampoco hay una decisión política respecto a hacer fuertes inversiones, si bien hay que admitir que algo se avanzó, especialmente el Belgrano Cargas que se nota en otras provincias. Pero sigue todo muy lento y espero que el Gobierno entienda que algunas medidas que tienen que ver con infraestructura, no solo vial y caminera, se deben acelerar.

En el caso del Plan Belgrano, ¿cree que hay falta de decisión política o inoperancia?

Creo que para poder llevar adelante un plan como el Belgrano hay que crear una unidad, asignarle los recursos y que esa unidad sea la que ejecuta las obras previstas. El Plan Belgrano ha terminado siendo una unidad coordinadora entre distintos ministerios que tienen que hacer inversiones en nuestras provincias y la verdad que cuando uno no tiene la lapicera se hace difícil tomar decisiones. Me parece que es lo que sucede con el Plan Belgrano.

sas