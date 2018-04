López Macri: "En Gimnasia nos hablamos de frente y eso nos obliga a mejorar"

Nicolás López Macri es uno de los futbolistas con rendimiento más ascendente entre aquel puñado de jugadores que arribó a Gimnasia y Tiro en julio del año pasado.

Sin embargo, en diálogo con El Tribuno, el socio futbolístico de Paulo Dybala en aquel famoso Instituto de Córdoba de 2012 fue muy autocrítico al hablar de su rendimiento. Además, se refirió a la revancha del domingo ante Desamparados en San Juan, a los déficits del equipo, a cómo el grupo se recompuso a duros golpes, a la ilusión aún latente de un ascenso en cancha y a aquella pelea en el vestuario entre dos de sus compañeros.

“Ganar en casa tuvo un valor agregado por todo lo que nos venía sucediendo. Es difícil cuando no se dan los resultados, cuando tenés todas las expectativas y después las cosas no salen. Eso nos pasó en el octogonal. Dimos vuelta la página y el domingo pasado fuimos el equipo que queremos ser, mostramos otra cosa. En frente tenemos un equipo duro que sabe defenderse bien y salir de contra”, explicó el volante rosarino, dándose luego un baño de autocrítica al remarcar que “lo sabemos, y me hago cargo yo porque es mi función, que tenemos un déficit marcado para terminar las jugadas. Sin exagerar, tuvimos diez jugadas por afuera en cada tiempo, hicimos solo un gol y erramos muchísimo. Eso tenemos que corregir. Lo que me deja tranquilo es que pudimos hacer al menos un gol”.

López Macri se imaginó para el domingo una revancha en la que “ellos saldrán a arriesgar un poco más. Nosotros tenemos que responderles con orden, pero sin dejar de ser intensos como lo fuimos acá. Lo peor que podemos hacer es meternos atrás y dejarlos venir, ese no es nuestro juego. Hay que responderles, salir a jugarles y hacer que se equivoquen”.

El mediocampista no desconoció y advirtió que Desamparados tiene “dos ‘9’ importantes como Farías y Chavarría, que van bien de arriba. Hay que estar atentos a la peinada y también al juego aéreo porque tienen centrales altos”.

Cuando se le preguntó si el equipo está para pelear el ascenso, consideró: “Desde que quedamos afuera del pentagonal tenemos la misma chance que los otros equipos que no clasificaron. De ahí a lograrlo es difícil, hay que ser sincero. Hoy solo pensamos en ganarle a Desamparados y no pensamos en lo que viene más adelante. Obviamente que trabajamos para eso, para pelear arriba. Desatendimos detalles y tuvimos falencias grandes que nos costaron caro. Lo que logramos, no lo logra cualquiera, después de golpes como los de aquellas dos goleadas en contra. Otros equipos no se reponen más, te lo digo por experiencia, y nosotros lo hicimos. Eso nos da esperanzas”.

A la hora de referirse a aquella pelea en el vestuario entre sus compañeros, tuvo un particular punto de vista: “Prefiero que pasen esas cosas y no tener compañeros que miren para otro lado y todo les sea indiferente. Es sano que hayan discusiones y se resuelvan de frente, mientras se controle. (Álvaro) Cazula y (Juan) Arraya terminaron jugando el domingo y fueron las figuras del partido, eso fue muy bueno y demuestra que las cosas terminaron ahí. Yo creo que ir de frente fortalece, en Gimnasia nos decimos las cosas de frente y eso incluso nos obliga a mejorar, es feo estar en un equipo donde no pase eso”, señaló.



Su rendimiento

“Llegué con tres meses de inactividad y me costó rendir. Ahora hice la pretemporada como quería y estoy jugando en mi verdadero puesto”.

La revancha ideal

“Tenemos que jugar con el tiempo y la impaciencia de Desamparados. Y jugarles de igual a igual y con intensidad, seremos once contra once”.

Goleador atípico

López Macri es por ahora el máximo goleador de Gimnasia en lo que va de 2018, con tres conquistas. Dos suma Arraya y uno Toledo.