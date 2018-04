San Antonio fue más certero que Primavera

Un partidazo fue lo que ofrecieron San Antonio que le ganó a Villa Primavera por 3 a 2. Un espectáculo que llenó los ojos de fútbol y emociones a la concurrencia que le dio un lindo marco a ambas cabeceras del estadio Padre Martearena. Y el equipo de Martín Martos fue el que sacó una mejor tajada en el enfrentamiento de ida, para llegar a la revancha del próximo domingo con el gallito, en este mismo escenario, donde se definirá la clasificación a la instancia final del Federal C.

Durante los primeros minutos San Antonio fue más practico y pegó el primer zarpazo cuando Matías Vicedo, tras un ejecución desde la izquierda del Chico Rojas, le dio un pase de cabeza a González De Pauli, quien también de cabeza inauguró la cuenta.

Primavera se sintió tocado por el tanto en contra y buscó conectar con toques precisos a sus atacantes. En una combinación cerca del arco defendido por Mauricio Pegini, entre Pichotti y Fabricio Reyes, este último definió al gol para llegar a la igualdad en uno a uno.

La entrega desde ambos bandos no se daba tregua, aunque las imprecisiones dieron una señal de algún cansancio en la final de la primera etapa.

No cambió la actitud en la parte final y en la que los jugadores no dudaron en entregar todo. Otra vez, San Antonio, vía De Paulli y de cabeza, aprovechó un centro de Emanuel Cáceres y pasó al frente en el marcador. Claro que Martos se dio cuenta de que Cáceres es más productivo por el carril izquierdo y con el ingreso de Marcos Navarro, el volumen de juego creció. Pero como el trámite del partido de un lado u otro era variable, Fabricio Reyes recibió dentro del área y remató junto al palo izquierdo para vencer a Pegini. Primavera la tuvo cuando el Willy Puntano efectuó un envío que dio en la base de uno de los postes; entonces San Antonio respondió con un corrida de Mambrú Villarreal, quien abrió el juego por izquierda llegó el centro que el Toro Vicedo, decretó la victoria para su equipo. Ya no hubo más tiempo; solo para el festejo del ganador.

S. ANTONIO 3 PRIMAVERA 2

M. Pegini (5) A. Pedroso (6)

P. Luna (6) J. Lambertín (5)

E. Carate (5) A. Reyes (5)

F. Girón (6) C. Garnica (5)

R. Villarreal (7) F. Sánchez (5)

E. Cáceres (5) J. Pichotti (5)

M. Chiaraviglio (6) S. Chávez (5)

F. Rojas (5) (5) G. Barrionuevo (6)

L. Silveira (5) D. Carabajal (5)

M. Vicedo (6) F. Reyes (7)

P. De Pauli (7) M. Puntano (5)

DT: M. Martos DT: H. Rivero

Goles PT: 11’ P. De Pauli (SA), 24’ F. Reyes (VP). ST: 9’ De Pauli (SA), 19’ A. Reyes (VP), 44’ M. Vicedo (SA).

Cambios ST: inicio, M. Navarro (6) por F. Rojas (SA), 16’ M. Esparza por F. Sánchez (VP), 31’ M. Haro por L. Silveira (SA), 32’ D. Bensi por G. Barrionuevo (VP) y F. Aguirre por P. De Pauli (SA).

Incidencias ST: 31’ expulsado L.Rodríguez (suplente SA)

Jornada: Partido de ida (se mifinal)

Arbitro: Gustavo Benítez (6)

Estadio: Padre Martearena