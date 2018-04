Ángel Pedroso: “El 80% del plantel trabaja, va a las prácticas y deja todo”

Allá por la temporada 2010- 2011, Ángel Pedroso llegó por primera vez a Salta y alcanzó el logro más preciado integrando el plantel de Gimnasia y Tiro, que ascendió al extorneo Argentino A. Luego el arquero siguió su carrera en Juventud Antoniana para atajar en este equipo en la tercera categoría del fútbol argentino. De allí, el guardavalla formoseño anduvo por diferentes clubes en los torneos de ascenso de nuestro país. Sorpresivamente, Pedroso se incorporó a principio de este año a filas de Villa Primavera, en el torneo Federal C. “Quedé libre de Bolivia y cerraron todos los cupos en Argentina y la verdad que fue imposible. Llamé a un amigo a ver si necesitaban una arquero porque yo quería tener continuidad y es lo que logré hasta el momento. No quiero estar los meses parado por ejemplo hasta julio. Así que tomé la decisión de venir a jugar en Primavera”, así se refirió Pedroso sobre su arribo al gallito.

Al ser consultado si cómo está viviendo su etapa de futbolista en un club como Villa Primavera, respondió: “Bien, sorprendido por la gente, más que nada muy querida y que realmente muestra su afecto. Y que te hace sentir cómodo. Eso es bueno para el trabajo de cada día”.

Y vaya sorpresa con Primavera porque en su primera incursión en un torneo de Liga llegó a esta instancia del Federal C. “Estamos en la misma etapa que San Antonio y qué se armó muy bien. Ellos, la mayoría, viven del fútbol. Nosotros, no. El 80% trabaja y va a las prácticas y deja todo. Es lo que me emociona y nos da fuerza para dar vuelta el resultado en contra”, comentó Pe droso.

Metido de lleno en lo que significa la revancha con San Antonio, por las semifinales del torneo, el “uno” manifestó: “Si, lo vamos a revertir el domingo. Ojalá, Dios quiera que podamos lograrlo. Para seguir trabajando y de la misma manera. Vamos por más, sí. Está el resultado abierto. La diferencia es un gol, nada más. Como ellos hicieron la diferencia de gol como local, así también nosotros en la revancha podremos llegar a concretar. Faltan noventa minutos y esperamos hacer las cosas bien para lograr el triunfo”.

Con respecto a una molestia física considera que será importante una buena rehabilitación. “Fue una molestia en el aductor y fuerte, terminé mal. Ahora tengo que hacerme algún estudio para saber qué sale. Ya está el dolor y hay que trabajar para recuperarme los más pronto posible”, declaró Ángel Pedroso.

Al analizar el partido de ida con San Antonio, Pedroso reconoció que hubo desaciertos defensivos. “Fue un partido parejo. Fue como se iba a dar con errores por parte de cada equipo para convertir. Y por esas fallas aprovecharon ellos para marcar los tres goles y ganaron”, sostuvo.

Se lamentó de que no haya entrado un remate del Willy Puntano que dio en la base del poste. “Tuvimos oportunidades de gol también. Pudimos haber marcado el tercero si el de Puntano entraba. Pero cuando no entra en el arco contrario lo tenemos que pagar en el propio”, cerró.

El domingo a las 17

Villa Primavera ahora tiene que hacer de local en la revancha con Villa San Antonio y el gallito anuncio que se jugaría el domingo, a las 17, en el Martearena. El día y el horario depende también de la autorización de la Policía, debido a que Gimnasia recibe Sportivo Belgrano de San Francisco.