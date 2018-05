De canchero a técnico campeón con River de Embarcación

En el norte provincial, más precisamente en Embarcación, aún siguen de fiesta tras el ascenso de River.

El “padre de la criatura”, René “Piturro” Miranda, fue el encargado de conducir técnicamente al tripero consiguiendo un título histórico para la institución norteña.

Miranda arrancó como jugador en River donde jugó hasta el 2012, dejó la actividad y se desempeñó como canchero en el club para luego empezar a como técnico en el sub-16 de River.

“Empecé como jugador, vengo de familia tripera. Fui canchero y aprendí mucho observando a los técnicos que estaban. Después empecé a trabajar con los chicos, no había nadie para el sub-16, después pasé a la reserva y salimos campeones en 2016 y en 2017 agarré la Primera”, contó Miranda, quien además agregó: “Siendo canchero, observaba a los técnicos con experiencia, como Horacio Zingariello, el Huracán Cardozo y el profe Ponce. El Huracán me decía que me dedique a los chicos y le hice caso”.

Con respecto al campeonato, Miranda remarcó: “Tanto sacrificio valió la pena, hicimos historia, ganamos un ascenso que nadie lo hizo en el club. La gente lo valora y me saluda pero yo sigo siendo igual. El 10 de mayo hay asamblea en el club y veremos mi futuro”.

El técnico del tripero también le agradeció a su cuerpo técnico, jugadores y a su familia.

“La gente que me acompañó en el banco fue increíble, le agradezco también a la familia, a mi señora, a mis hijos y a toda la gente de Embarcación”, dijo.

La campaña

1ª Fecha

Gimnasia (O) 3 - River (E) 0

-

2ª Fecha

River (E) 4 - Belgrano 1

-

3ª Fecha

River (E) 1 - Newell’s 0

-

4ª Fecha

River (E) 2 - Gimnasia 1

-

5ª Fecha

Belgrano 2 - River (E) 2

-

6ª Fecha

Newell’s 1 - River (E) 9

-

Cuartos de final - Ida

River (E) 0 - F. Pintado 0

Cuartos de final - Vuelta

F. Pintado 0 - River (E) 1

-

Semifinal - Ida

Gimnasia (O) 0 - River (E) 1

Semifinal - Vuelta

River (E) 2 - Gimnasia (O) 0

-

Final - Ida

Racing (LQ) 0 - River (E) 4

Final - Vuelta

River (E) 7 - Racing (LQ) 1