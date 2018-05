Por las subas de servicios e impuestos, tienen menos rentabilidad y no califican a créditos.A casi dos años de la ley pyme, en Salta se anotaron solo el 24,6% de las empresas.

Las pymes no se reactivan y pocas acceden a beneficios fiscales

A casi dos años de la implementación de la ley pyme en el país, continua siendo bajo el porcentaje de pequeñas y medianas empresas salteñas adheridas a la normativa sancionada en julio de 2016.

Según los últimos datos aportados por la Secretaria de Emprendedores y PyMEs, tan solo 24,6% de las firmas y emprendedores se suscribieron a los amplios beneficios fiscales que ofrece la ley.

El secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer, en diálogo con El Tribuno (ver entrevista página 3) analizó que esta baja adhesión por parte de las empresas salteñas es multicausal.

"Creo que son tres situaciones. Pymes que no se han enterado, por eso hace falta seguir difundiendo. Hay pymes que se enteraron pero que piensan que esto no les aplica porque quizás asocian que es para industrias o fábricas y no para comercio, agro, servicios o turismo, que son pymes y pueden acceder a la ley. El último tema, que quizá sea el más importante en algunos casos, es que ven cierta desconfianza, escepticismo o descreimiento sobre que esto sea algo real y que les convenga. Por eso es que estamos empezamos a difundir los números también", señaló el funcionario nacional.

Situación de las pymes

Pese a una reactivación de la economía que exponen los números oficiales, las pymes salteñas siguen padeciendo los aumentos en los costos, la escasez de financiamiento y la caída en la rentabilidad. Eso las hace poco competitivas.

Desde el sector empresario se mostraron a favor de los avances que se están logrando con la ley pyme, pero la confrontaron con la realidad.

Representantes de la Cámara Pyme, presidida por Nahuel Hyon, se reunieron a pedido de El Tribuno para analizar la situación. Señalaron que los beneficios de la ley pyme se manifiestan, pero se "contrastan con el impacto negativo" que tuvieron los empresarios locales por la caída de la actividad, el aumento de costos y la suba de impuestos.

Este conjunto de empresarios, examinaron la compleja situación con los índices de recaudación provincial a través de Rentas.

"La caída de la actividad en la provincia es evidente y se refleja por los resultados de la recaudación, que a pesar de haber tenido una suba del 38,8% en la alícuota, con una inflación interanual de por lo menos el 25%, y un plan de regularización de deuda, no alcanzó el resultado de incremento. Estimamos que por la recaudación que se publicó estaríamos en casi un 20% menos a lo proyectado", aseguraron los empresarios. Desde la Cámara Pyme criticaron la decisión del Ejecutivo provincial que elevó la carga tributaria local en el comercio.

Por el consenso fiscal, que adhirió la provincia a fin de año, la alícuota tuvo un incremento del 38,8%. Los empresarios pasaron de tributar un 3,6% a un 5%.

“También a través de la reciente reforma fiscal se eliminó la posibilidad de que en la provincia de Salta se pueda tomar el 10% de crédito fiscal para el IVA de los aportes patronales. En el caso del crédito, las tasas a las que se accede normalmente son impagables. Ya que están afectadas por las que va fijando el BCRA (Banco Central de las República Argentina) para las Lebac”, expresaron.

Tarifas

Desde la Cámara Pyme también manifestaron el agravante del aumento en los costos de producción que conlleva el incremento de las tarifas de servicios y la inflación.

“Es muy difícil de trasladar esos costos a los precios por la caída de la demanda. Esto se traduce en una situación insostenible. En el caso de las tarifas se toman como insumos importantes para diferentes actividades que desarrollan las pymes. Y que la suba afecta además a los consumidores que ven su capacidad de compra afectada y esto deprime más el consumo”, expresaron los empresarios. Y agregaron: “También se puede señalar el aumento que se plantea en los alquileres”.

Los representantes de la Cámara Pyme explicaron que muchos comercios tienen que renovar los alquileres y están firmando una actualización entre un 10 y 15% semestral durante tres años.

“Ahora los propietarios están pidiendo barbaridades. Hay varias empresas que les subieron de 16 a 25 mil pesos el alquiler al renovar el contrato. Tuvieron que ir a mediación porque los alquileres tienen que ser reales a la variaciones del mercado. Hay expectativas de parte del propietario que no corresponde a la realidad”, comentaron.

Datos de Salta

De las 14.076 empresas locales, tan solo 3.460 están vigentes en el programa. Desde que se puso en marcha la ley, o sea en casi dos años, en la provincia, las pymes se ahorraron más de $142 millones. De 150 empresas que realizaron inversiones productivas se ahorraron $77 millones, lo que significa un ahorro promedio de $513.993 por empresa. Otro ahorro importante vino mediante la compensación en impuesto al cheque donde 1.334 empresas se ahorraron $65 millones, es decir que el ahorro promedio por empresa fue de $49.095. Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior desembolsó $238 millones en créditos productivos. De este monto el 87% fue otorgado a pymes.