Salta: medidas especiales para problemas autóctonos

Hace pocos días, el Consejo Económico Social advirtió que la provincia no marcha en dirección a las metas del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030. El CES es, justamente, el órgano creado para asegurar que ese derrotero se cumpla; por lo tanto, más que una advertencia, es una denuncia desalentadora.

Está claro que desde hace cuatro décadas es el país el que esquiva la ruta del desarrollo. Las cifras macroeconómicas y sociales lo dicen todo: se quintuplicó la pobreza estructural, se debilitó al extremo genuino y los paliativos (empleo público o subsidios) produjeron un déficit también estructural.

Aunque la economía mundial tiene crisis globales periódicas, Argentina las alterna con las de producción propia y Salta, con poca incidencia poblacional y lejos de los grandes centros, paga las consecuencias.

Entre las advertencias del CES se incluyó el temor a que se suspendan obras públicas por treinta mil millones de dólares. El ministro de Transporte Guillermo Dietrich aseguró a El Tribuno que los recortes no van a afectar al Plan Belgrano. Y el acuerdo con el FMI sería, justamente, por un préstamo de ese volumen. Si la deuda se aplica a obras de infraestructura es válida; si no se corrige el déficit fiscal, no habrá obras ni soluciones.

El éxito de Néstor Kirchner, mientras lo acompañó Roberto Lavagna se debió a la fórmula del doble superávit, fiscal y comercial, y al control del dólar. Cuando se derrumbaron los precios de la soja y otros commodities, se acabó el superávit. El fracaso del kirchnerismo podría encontrarse, entre otras causas, en la incapacidad de generar una reactivación productiva que multiplicara el empleo.

Lo que pasa en el país repercute en Salta, no por el volumen del estallido sino por un silencioso retroceso cada vez más profundo de la provincia.

En estos días, el escenario se vuelve complicado. La desarmonía que reina entre los ministros del área económica del país, con un dólar que no frena y las tasas por las nubes, la consecuencia es la incertidumbre.

Decepciones regionales

La producción salteña apunta a problemas bastante decepcionantes.

El sistema tributario y su costo fiscal es uno. Aunque el Estado tiene déficit, muy pronunciado y estructural, los impuestos agobian a la producción. Las medidas contempladas en el Pacto Fiscal de Noviembre se tradujeron mayores impuestos debido a la suba de alícuotas. En el CES reclaman a los gobiernos nacional y provincial alguna solución, porque temen que se agrave el costo fiscal de las empresas salteñas en el corto plazo y que muchas no lo puedan soportar.

Reclaman que los tiempos de reactivación del Belgrano Cargas se acorten, así como los de las obras previstas en la red vial. Entre tanto, sugieren medidas compensatorias urgentes para aliviar costos de fletes.

Sostienen que algunas de las medidas tomadas en los últimos tiempos "han perjudicado de manera particular a los Ingenios azucareros, fuente de trabajo y desarrollo económico de varias zonas del norte del país". Se refieren a la modificación en el precio del bioetanol, la caída de los precios internacionales del azúcar y los excesivos costos laborales y fiscales, ponen en riesgo a la industria más consolidada de la provincia.

Expectativas para pymes

Ayer, tras una reunión con el ministro de la Producción Francisco Cabrera, la senadora Cristina Fiore informó que el funcionario "se comprometió a instrumentar la reglamentación del artículo 10 de la Ley de Pymes referida a las provincias de frontera, lo cual es sumamente necesario para empezar a trabajar con políticas diferenciadas, teniendo en cuenta las particularidades de estas regiones. El ministro incluso habló sobre la posibilidad de constituir una comisión integrada por Provincias y Nación que pueda avanzar en estas políticas diferenciadas".

Puede ser una buena señal. El mencionado artículo de la ley N§ 27264, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a compensar asimetrías en micro, pequeñas y medianas empresas de zona de frontera por desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad, y a disponer herramientas fiscales e incentivos para las inversiones productivas y turísticas. Sin embargo, la reglamentación sigue esperando a pesar del objetivo del Plan Belgrano de "una reparación histórica al Norte del país, generando las condiciones necesarias para su desarrollo".

No había problemas y ...



Mientras Salta se debate en problemas e intenta encontrar una salida genuina, con empleos en la producción, aparecen el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y los activistas de Greenpeace con reclamos estrafalarios. Para la provincia, el problema central no es la supervivencia del yaguareté sino el desempleo y el descalabro social.

En la tragedia griega se denominaba “deus ex machina” a un actor inesperado que irrumpe en el escenario. La aparición del ministro nacional tuvo ese efecto.

La resolución 19/18 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió 32 proyectos de inversión agropecuarios autorizados hace cinco años por el Gobierno provincial. La medida generó inseguridad jurídica, destacan los empresarios rurales. Encima, se dispone reforestar con flora nativa. Fue una respuesta favorable a la surrealista resolución N° 56/18 del Ministerio nacional sobre recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo. Los temas ambientales son jurisdicción provincial. En el Consejo Económico Social, Lucas Elizalde (Rural salteña) reclama que se deje sin efecto la mencionada resolución, se respeten las facultades provinciales y se deje a los inversores invertir tranquilos. En tanto, el pedido de reconsideración presentado por la Rural sigue sin respuesta.

.

Bibini: “Pensarmos una Salta productiva”

Los legisladores provinciales plantearon las demandas de los departamentos salteños a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini.

La funcionaria describió avances en la construcción de estaciones transformadoras de Orán, Pichanal y Tartagal, y conexiones con Bolivia para solucionar los problemas de baja tensión en el departamento San Martín. También se mostró optimista sobre la recuperación petrolífera en el norte provincial. Informó que avanza la ley Nº 7.812 de protección de la salud humana, “Ley de agroquímicos”. Se prohibirá el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) como herbicida, de uso muy común en el control de malezas de hoja ancha.

En cuanto al ordenamiento territorial, la ministra aseguró que “las decisiones sobre las tierras en que se puede no puede ser decisión de funcionarios de Buenos Aires. Está claro que debemos conservar y cuidar el medio ambiente, pero también tenemos que obrar por una Salta productiva y que garantice puestos de trabajo”, dijo Bibini. Sobre el consorcio de riego El Tunal, aseguraron que el agua para sus usuarios está garantizada de forma permanente. Los diputados de Anta, Alejandra Navarro, Pedro Sández y Javier Paz cuestionaron el funcionamiento tanto del consorcio de riego El Tunal como así también el de varios puntos de boca de riego.