“La última vez”, una obra teatral sobre la violencia de género. Hoy, a las 19

Llega a Salta una obra de gran impacto social que abre el telón a la intimidad de una relación, de vínculos enfermizos que se van gestando en silencio y a oscuras.

“La última vez” cuenta con la autoría y actuación de Mónica Salvador, la dirección y actuación de Alejandro Fiore y Belén Santos.

La Secretaría de la Mujer del Sindicato de Choferes de Camioneros de Salta, acerca la obra al público local, que la podrá disfrutar hoy a las 19 en el Cine Teatro Florida (LaFlorida 657).

Beatriz Nuñez es miembro del directorio sindical de la Secretaría de la Mujer y comentó a El Tribuno que Salta era la única provincia a la que no había llegado la obra que recorrió, durante el año pasado, el país de la mano de la Federación que agrupa los Sindicatos de Camioneros.

“A pesar de que las mujeres afiliadas no son muchas, nos pedían que traigamos esta obra de gran significado social por la problemática que transmite, sobre todo teniendo en cuenta que son muchas las esposas de los compañeros que también podrán apreciar la puesta”, comentó Nuñez.

Agregó que el trabajo que realizan los actores es importante para la toma de conciencia en los casos que no se animan a denunciar o para quienes no perciben que están siendo víctimas de violencia de género.

Al finalizar la obra habrá una charla de asesoramiento a cargo de Carina Moyano, psicóloga social y miembro de la Federación Nacional de Camioneros y quien acompaña a la Secretaría de la Mujer del sindicato local.

Sinopsis

La obra refleja la promesa inútil, la inercia de quien forma parte, pero no se responsabiliza de encontrar una salida.

¿Quién es quién cuando se cierra una puerta?, ¿cuál es el motivo desencadenante? Ya no importa, porque ya estamos en el mismo círculo vicioso y entonces no podemos salir, o al menos eso creemos.

Los personajes se infectan mutuamente mientras que la mentira y la hipocresía brindan el contexto adecuado para esta historia. Una trama tan fuerte como real sobre la violencia, en la cual víctima y victimario se construyen miserables sobre una dialéctica nefasta.