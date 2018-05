Hay malestar en San Antonio

Los referentes de San Antonio se reunieron anoche con la dirigencia del club para solucionar el tema relacionado a los premios luego del ascenso.

Finalmente, la dirigencia dio como premio parte de la recaudación de la final frente a Marapa con la premisa de pagar otra porción de la recaudación que hará San Antonio en los próximos amistosos que disputará.

Esto generó malestar en varios jugadores del plantel, puesto que esperaban una cifra mayor a la que le ofrecieron como parte del premio.

Para colmo, el encuentro frente a Juventud que se iba a disputar este domingo quedó suspendido, ya que no hubo autorización por parte de la Policía; desde la seguridad se dará prioridad al Torneo Anual, y de esta manera en el club de la villa no ingresará dinero extra esta semana.

De todas maneras, el 18 de mayo, San Antonio se enfrentará con River de Embarcación en el Martearena, donde se espera que vaya la gente para celebrar el título conseguido en el Federal C.