Dicen que Austin producirá 75 mil toneladas de nitrato de amonio al año

Las pruebas de la compleja industria química comenzarían en septiembre y la producción a principios del año que viene. La empresa Austin Powder Argentina proyecta producir 75.000 toneladas de nitrato de amonio por año en las plantas que están en construcción en el municipio de El Galpón, en el departamento de Metán.

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, inspeccionó el jueves las complejas instalaciones de la firma, en las que se están invirtiendo 326 millones de dólares. El magistrado estuvo acompañado por el presidente de Austin, Ignacio Rigou, y especialistas de la empresa, quienes explicaron los detalles de la construcción y el proceso de producción. También estuvieron presentes representantes de los Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, quienes se oponen al emprendimiento y aseguran que va a ser altamente contaminante, y periodistas de la región.

Al inicio de la medida judicial el juez Fucho recordó que se hizo en el marco de un recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados en contra de la instalación del emprendimiento, en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16.

"Estas inspecciones se habían ordenado en la misma resolución, con una comisión integrada por los ambientalistas autoconvocados, quienes nunca la formaron ni tuvieron la iniciativa de inspeccionar. Es por eso es que lo hago personalmente", destacó el magistrado. En 2013, Fucho resolvió desestimar la acción colectiva de amparo presentada por ambientalistas.

"Este fallo fue ratificado por la Corte de Justicia de Salta y de la Nación, lo que me da mayor tranquilidad sobre lo actuado", indicó el magistrado.

Las pruebas

Por otra parte se supo que la firma realizaría las primeras pruebas del complejo sistema en septiembre y que la producción podría iniciarse, si todo va bien, a principios del año que viene. Destacaron que actualmente hay 650 personas trabajando en el emprendimiento. Los puestos de trabajo corresponden a la empresa y a contratistas. Gran parte de esos empleados son de la zona.

"Me satisface la visita. Pudimos hacer un lindo recorrido para mostrar lo bueno de este emprendimiento. Estuvimos en la sala de control donde todos pudieron observar la tecnología de punta que tenemos ahí, para el manejo de la producción y los sistemas de paradas de emergencias automáticas y manuales, para los casos extremos, que generan muchos interrogantes en la gente", dijo Rigou a El Tribuno.

Sobre una posible contaminación, sostuvo que "toda actividad industrial genera un impacto, desde prender el motor de un auto. Nosotros trabajamos y contamos con la tecnología para que esos impactos se mitiguen y en eso está la mayor inversión de dinero", sostuvo el gerente de la firma, al desmentir que se hayan usado equipos obsoletos en los montajes.

Por otra parte, Rigou dijo que la mortandad de patos en una laguna está en estudio. Pero aclaró que la planta todavía no está funcionando ni tampoco se hicieron pruebas. "Se hicieron estudios del agua que dieron bien. Incluso pueden observar en estos momentos que hay aves en el lugar", remarcó.

¿Una visita guiada?

Los Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, desde 2013, cuando comenzaron los trabajos en la zona, llevan adelante un denominado "tranquerazo", en contra del emprendimiento. En representación de ellos participaron Marcelo Conrado Giménez, Olga Fernández y la abogada patrocinante de los ambientalistas, María del Pilar Suárez.

"Hay mucha confusión. Yo a esto no lo tomo como un control, porque desde el juez y los que visitamos la planta no somos técnicos especializados, por lo tanto esto fue simplemente una visita guiada, en la que no podemos opinar sobre el montaje", dijo Fernández.

La ambientalista dijo que no formaron la comisión para controlar a la firma por diversos motivos, entre ellos económicos para contratar a profesionales idóneos. "Confiábamos en que la Justicia iba a fallar a favor nuestro porque son muchas las irregularidades. Austin va a contaminar", remarcó.

Un complejo de producción

Austin Powder International está finalizando la construcción de un complejo de producción de nitrato de amonio a 21 kilómetros de la localidad de El Galpón, en Salta, y en la cual se están invirtiendo 326 millones de dólares. En este complejo industrial se fabricará nitrato de amonio, se trata de una sal nitrogenada formada a partir del amoníaco y ácido nítrico. Se utiliza como fertilizante y como materia prima para la fabricación de explosivos de seguridad para la industria de la construcción, la minería, canteras, cementeras y exploración sísmica.

Se denomina complejo de producción de nitrato porque contará con 4 plantas, una para la producción de amoníaco, otra para la producción de ácido nítrico, una para la producción de nitrato de amonio (que se fabrica mediante la mezcla de los productos anteriores), y una cuarta de servicios generales. Las materias primas que se utilizarán para producir nitrato de amonio son agua, gas natural y aire.

La petroquímica es el proceso utilizado para modificar la estructura del gas natural o el petróleo con el propósito de transformarlo en una amplia gama de productos que van desde los plásticos hasta los fertilizantes.

El proceso consiste básicamente en modificar el gas natural para convertirlo en amoniaco. Éste es luego oxidado mezclándolo con aire, en un catalizador para producir ácido nítrico.

El amoníaco y el ácido nítrico son mezclados en un neutralizador para producir nitrato de amonio líquido, el cual es finalmente pasado por una torre donde se forman pequeñas perlas.